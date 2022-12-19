Песков предложил главкому ВСУ отдохнуть

Валерий Залужный (Фото: Офис Президента Украины)

Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному необходим отдых, так как он перетрудился на службе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретаря президента попросили оценить «высказывание украинского генерала» о возможном наступлении войск на Украину со стороны Белоруссии при участии белорусских военных, пишет агентство. Песков уточнил, о каком командующем идет речь. Когда он услышал, что это Залужный, то заявил: «Ему надо отдыхать. Переработал».

Залужный в интервью The Economist от 15 декабря заявил, что Россия «в январе, а скорее весной» может начать наступление «из Донбасса на востоке, с юга или даже из Белоруссии» на Киев.

Россия вела наступление на киевском направлении в феврале и марте. В конце марта замминистра обороны России Александр Фомин, входивший в состав российской делегации на переговорах с Украиной, заявил, что Москва приняла решение «кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях». Глава переговорной делегации Владимир Мединский подчеркивал, что Россия делает это для деэскалации конфликта.

Белорусские власти неоднократно опровергали планы участвовать в конфликте на Украине. В ноябре глава Минобороны страны Виктор Хренин заверил, что Минск не намерен «ввязываться в какие-то конфликты», но готовится защищать свою территорию. Государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович обвинял Запад в попытках втянуть Белоруссию в конфликт. Страна при этом не хочет вступать в столкновение, говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Белорусские военные в российской спецоперации не участвуют, отмечал экс-глава МИД республики Владимир Макей.