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Военная операция на Украине ,  
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Минск заявил об отсутствии планов «ввязываться в какие-то конфликты»

Министр обороны Белоруссии: в наших планах нет мыслей ввязываться в какие-то конфликты
Белоруссия готовится только защищать свою территорию, заявил министр обороны страны Виктор Хренин
Виктор Хренин
Виктор Хренин (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Белоруссия не планирует «ввязываться» в конфликты, но готовится защищать собственную территорию, заявил министр обороны страны Виктор Хренин после церемонии присяги в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре.

«В наших планах нет никаких мыслей ввязываться в какие-то конфликты. Мы готовимся только защищать свою землю, нашу Родину», — сказал он (цитата по «Sputnik Беларусь»).

После начала спецоперации России на Украине президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал об отсутствии планов участвовать в ней. При этом осенью он заявил, что Минск все-таки участвует в операции, но никуда не посылает своих военных и принимает беженцев с Украины.

Лукашенко заявлял о стремлении не допустить распространения конфликта на Белоруссию и не допустить удара по ее территории «под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии». Он сообщал также о постоянных провокациях на границе с Украиной и стягивании к ней Киевом до 15 тыс. военных.

В октябре президент Белоруссии сообщил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о развертывании на территории страны региональной группировки войск. Это необходимо «исключительно в интересах усиления охраны и обороны границы Союзного государства», указывали в белорусском Минобороны. Первые эшелоны российских военных прибыли в Белоруссию в середине октября, указывали в ведомстве.

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Белоруссия Минобороны Военная операция на Украине
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