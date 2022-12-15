Совет Федерации одобрил повышение МРОТ

Совет Федерации одобрил законопроект, который предусматривает повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в следующем году до 16 242 руб. в месяц, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

«Сенаторы одобрили Федеральный закон «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и о приостановлении действия ее отдельных положений». <...> Федеральным законом с 1 января 2023 года устанавливается минимальный размер оплаты труда в размере 16 242 руб. в месяц (в настоящее время — 13 890 руб. в месяц)», — говорится в сообщении.

До этого повышение МРОТ одобрила Госдума, после Совфеда его должен одобрить президент.

Последний раз МРОТ повышали полгода назад — в июне на 10%, он тогда составил 15 279 руб (на 6,3% ниже нынешнего уровня).

В сентябре в правительстве объясняли, что МРОТ на 2023 год будет установлен «в особом порядке» из-за высоких темпов инфляции и санкций.

Ранее МРОТ устанавливался в размере не ниже величины прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного населения и составлял 42% медианной заработной платы. Но в законопроекте о МРОТ на 2023 и 2024 годы предусмотрено исчисление его исходя из темпов роста ПМ трудоспособного населения к предыдущему году, увеличенных на три процентных пункта.

«Таким образом, МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на 4%, при этом его соотношение к медианной заработной плате за 2021 год составит 45,9%», — говорится в пояснительной записке Минтруда.