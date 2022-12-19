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Военная операция на Украине ,  
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В восточных областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях на востоке Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях Украины прозвучали сирены воздушной тревоги, следует из данных «Карты воздушных тревог».

Также глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким в своем телеграм-канале подтвердил, что в регионе объявили воздушную тревогу.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с 10 октября. В этот день Россия начала наносить массированные удары по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Последний раз российские военные наносили удары по украинским энергообъектам 16 декабря, об этом Минобороны отчиталось на следующий день.

Президент Владимир Путин говорил, что Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС. Киев свою причастность к этому отрицал.

После ударов на Украине происходят перебои с подачей электроэнергии, в связи с этим в стране вводят ограничения на потребление электричества, свет отключают по графику. После ударов 16 декабря в некоторых областях по всей территории Украины ввели режим экстренных отключений электричества, в Киеве, Харькове и Днепре было остановлено метро, железнодорожные участки в некоторых областях были обесточены, без света остались Кременчуг, Полтава и вся Кировоградская область.

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