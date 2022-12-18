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Путин утвердил новую процедуру назначения главы Счетной палаты

Путин установил процедуру назначения главы Счетной палаты в соответствии с Конституцией
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон, в котором вносятся поправки в процедуру утверждения Советом Федерации кандидатуры председателя Счетной палаты (СП). Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, приводит нормы закона о Счетной палате в соответствие с обновленной Конституцией.

Согласно Конституции, полномочия по назначению председателя Счетной палаты перешли от Госдумы к Совету Федерации, а его заместителя — от Совфеда к Госдуме.

В поправках говорится, что кандидатуры на должность главы Счетной палаты вносит совет палаты СФ. Совфед предлагает не менее трех кандидатур по представлению своих комитетов. Президент выбирает одну из них и вносит в Совет Федерации. Если же главу государства ни одна не устраивает, он вправе внести иную кандидатуру.

Новый порядок устанавливается для назначения Госдумой замглавы Счетной палаты: не менее трех кандидатов должен представлять президенту совет нижней палаты парламента по предложению фракций. Кроме того, закон предусматривает, что в случае одновременного отсутствия председателя Счетной палаты и его заместителя полномочия главы ведомства временно сможет исполнять один из аудиторов.

Документ вводит новый вид проводимого Счетной палатой аудита — аудит соответствия. Он будет оценивать соответствие предмета аудита законодательным и иным нормативным правовым актам и документам, за исключением целей применения финансового аудита (контроля).

Помимо этого Счетная палата будет осуществлять внешний государственный аудит эффективности и соответствия нормативным правовым актам России порядка формирования федеральной собственности, управления и распоряжения ею, в том числе долями в структурах, принадлежащих государству. Закрепляется право Счетной палаты участвовать в законопроектной деятельности госорганов и иметь постоянный доступ к информационным системам не только федеральных органов, но и органов управления государственными внебюджетными фондами, а также федеральных госучреждений.

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Прежний глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ноябре досрочно ушел в отставку и перешел на работу в «Яндекс». Он занял пост советника по корпоративному развитию. Саму компанию планируют разделить, среди вариантов — раздел на российскую и международные части, говорил источник РБК. «Яндекс» подтвердил планы по разделу компании.

Сейчас должность руководителя Счетной палаты вакантна. На пост главы ведомства вместо Кудрина рассматривается первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, рассказали источники РБК. «Жуков — это хорошая кандидатура, он профессионал и не коррумпирован. Его поддерживает лично Кудрин», — сказал один из знакомых с обсуждением кадрового вопроса собеседников РБК. По его словам, именно Жукова Кудрин предлагает в качестве основного кандидата себе на смену, «хотя есть и другие варианты», никаких окончательных решений пока не принималось.

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Счетная палата Владимир Путин Совет Федерации Конституция

Владимир Путин

политик, президент России

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