Первый вице-спикер Госдумы стал кандидатом на пост главы Счетной палаты

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков рассматривается на пост главы Счетной палаты вместо Алексея Кудрина, рассказали источники РБК. Его кандидатуру предлагает сам Кудрин, но возможны и другие варианты

Александр Жуков (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков стал кандидатом на пост председателя Счетной палаты после планирующегося перехода Алексея Кудрина в «Яндекс». Об этом РБК рассказал источник, знакомый с обсуждением кандидатур, подтвердили два собеседника, близких к администрации президента, и четыре федеральных чиновника, структуры которых регулярно взаимодействуют с контрольным ведомством.

«Жуков — это хорошая кандидатура, он профессионал и не коррумпирован. Его поддерживает лично Кудрин», — сказал один из знакомых с обсуждением кадрового вопроса собеседников РБК. По его словам, именно Жукова Кудрин предлагает в качестве основного кандидата себе на смену, «хотя есть и другие варианты».

Никаких окончательных решений на этот счет не принималось, и возможны самые неожиданные решения со стороны президента Владимира Путина, подчеркнул собеседник РБК.

Представитель Жукова сказала РБК, что ей «ничего неизвестно» о возможном уходе первого вице-спикера в Счетную палату.

Путин знает Жукова лично: когда нынешний президент возглавлял правительство, Жуков был его заместителем (в целом Жуков работал вице-премьером правительства с 2004 по 2011 год, а с 2010 по 2018 год был президентом Олимпийского комитета России). Хорошо знаком с Жуковым и Кудрин, который также много лет проработал в правительстве, в разные годы занимая посты министра финансов и вице-премьера — министра финансов. Из правительстве Кудрин ушел в 2011 году после конфликта с премьером-министром Дмитрием Медведевым.

Кудрин может покинуть пост главы Счетной палаты уже в ближайшее время: на встрече с Путиным 24 ноября он согласовал свой переход в «Яндекс» и раздел активов компании, сообщал РБК. Для российских активов «Яндекса» будет создано новое юрлицо, в котором Кудрин должен получить «некую должность» (какую — пока не решено), а также опцион на 5% акций — 2% сразу, а остальные — через какое-то время.

25 ноября «Яндекс» официально сообщил, что совет директоров нидерландской Yandex N.V. (головная структура для группы «Яндекс») начал изучать возможности изменения структуры владения и управления компанией «в свете текущей геополитической обстановки».

Как отмечалось в сообщении, специальный комитет при совете директоров Yandex N.V. рассматривает различные сценарии, в том числе создание международных подразделений для нескольких сервисов, включая беспилотные и облачные технологии, платформу по разметке данных и образовательных сервисов. Yandex N.V. выйдет из состава акционеров всех других бизнесов «Яндекса», включая поиск, сегменты рекламы, электронной коммерции, логистики, доставки еды, развлекательных сервисов, такси, каршеринга и др., как в России, так и на международных рынках. «Отдельные элементы управления» перечисленными направлениями планируется передать менеджменту. У них сохранится право на использование бренда «Яндекса», а Yandex N.V. впоследствии будет переименована. При этом в сообщении подчеркивалось, что процесс реструктуризации находится на начальной стадии и еще должен получить одобрение акционеров компании.