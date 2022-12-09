Сенатор Рябухин: предложений по кандидатам на пост главы Счетной палаты пока нет

В Совфеде заявили об отсутствии предложений на пост главы Счетной палаты

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Совет Федерации не поступало предложений по кандидатам на пост главы Счетной палаты после ухода Алексея Кудрина в «Яндекс», заявил «РИА Новости» заместитель председателя комитета верхней палаты по бюджету Сергей Рябухин.

«Пока предложений никаких нет, в повестке дня мы эту тему мы не намереваемся обсуждать», — сказал он.

Ближайшее, предпоследнее заседание Совета Федерации должно состояться 14 декабря, следует из расписания на сайте верхней палаты. Источник ТАСС в конце ноября говорил, что в этот день он может утвердить нового председателя Счетной палаты.

Глава комитета по бюджету Анатолий Артамонов в разговоре с «РИА Новости» допустил, что сенаторы могут на этой встрече рассмотреть вопрос о назначении руководителя СП. Однако никаких кандидатур он также не назвал.

Место руководителя Счетной палаты стало вакантным после ухода с поста Кудрина, Совфед 30 ноября освободил его от должности по представлению президента России Владимира Путина. Он сообщил, что перешел в «Яндекс» на пост советника по корпоративному развитию.

О том, что Кудрин уйдет с поста главы СП и перейдет в «Яндекс», в ноябре рассказал источник РБК. По словам собеседника, Кудрин согласовал все с президентом Путиным 24 ноября. Саму компанию планируют разделить, среди вариантов — раздел на российскую и международные части, говорил источник РБК. В тот же день «Яндекс» подтвердил планы по разделу компании.

На пост главы СП вместо Кудрина рассматривается первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, рассказали источники РБК. «Жуков — это хорошая кандидатура, он профессионал и не коррумпирован. Его поддерживает лично Кудрин», — сказал один из знакомых с обсуждением кадрового вопроса собеседников РБК. По его словам, именно Жукова Кудрин предлагает в качестве основного кандидата себе на смену, «хотя есть и другие варианты», никаких окончательных решений пока не принималось.