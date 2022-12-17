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Президент Венгрии высказалась против запрета русской культуры

Каталин Новак
Каталин Новак (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Президент Венгрии Каталин Новак выступила против отрицания русской культуры. Об этом она написала на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена).

«Мы осуждаем войну, а не людей, не искусство, не культуру», — написала Новак после просмотра балета Чайковского «Щелкунчик», прошедшего в Венгерском государственном оперном театре в Будапеште. Она отметила, что перед началом спектакля приняла «присягу на гражданство у российских, украинских, белорусских и казахстанских артистов» и выложила фотографии с мероприятия.

9 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьера оперы «Борис Годунов» композитора Модеста Мусоргского в миланском театре «Ла Скала» — «проблеск» трезвого отношения к русской культуре. При этом премьера оперы состоялась, несмотря на протест со стороны Украины.

На премьере оперы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что и Чайковский, и Мусоргский феноменальны, и нельзя допустить, чтобы российский лидер Владимир Путин «разрушал культуру».

После начала военной спецоперации на Украине западные страны начали отменять выступления или разрывать сотрудничество с российскими деятелями культуры. Путин обвинил западные страны в стремлении «отменить» Россию и ее культуру, но добавил, что подобные попытки тщетны и не увенчаются успехом.

Теги
Венгрия опера культура
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