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Зеленский поддержал петицию о запрете творческой деятельности россиян

Зеленский поддержал петицию о запрете творческой деятельности для россиян на Украине
Фото: Алексей Фурман / Getty Images
Фото: Алексей Фурман / Getty Images

Президент Владимир Зеленский поддержал петицию о запрете гражданам России вести любую творческую деятельность на территории Украины, следует из информации на его сайте.

Автор петиции, набравшей необходимые для рассмотрения Зеленским 25 тыс. подписей, призывал запретить гражданам России осуществлять на территории Украины любую деятельность в сфере кинематографии, телевидения, радиовещания, театра и культуры в целом.

«Нашими задачами является развитие целостного национального культурного пространства, его деколонизация, борьба с пророссийской пропагандой, очищение от русского и советского наследия, закрепляющего на Украине русские пропагандистские нарративы», — говорится в ответе Зеленского на петицию, размещенную на его сайте.

Зеленский отметил уже введенные ограничения для артистов из России, а также заявил, что поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю обработать поднятые в петиции вопросы и принять соответствующие меры реагирования.

В октябре на Украине вступил в силу закон, запрещающий публичное воспроизведение или исполнение музыкальных произведений российских исполнителей и их гастроли. Воспроизведение песен и гастроли на Украине разрешались лишь в том случае, если артист с гражданством России публично высказался против военных действий на Украине.

До этого Министерство культуры и информационной политики Украины подготовило санкционный список российских исполнителей, актеров, режиссеров и журналистов, в который вошли в том числе Николай Басков, Дима Билан, Олег Газманов, Сергей Жуков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев и Тимати (Тимур Юнусов), Владимир Машков, Марат Башаров, Никита Михалков. В начале октября в санкционный перечень попали артисты, имеющие украинское гражданство: Анна Седокова, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Ани Лорак.

Президент Владимир Путин ранее сравнивал «отмену» российской культуры в западных странах с действиями нацистов. «Пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры. Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова. Запрещаются русские писатели и их книги. В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии», — утверждал президент.

Он отметил, что представить такое в России невозможно, поскольку страна застрахована от подобного сценария благодаря своей культуре. «Она для нас неотделима от Родины, от России, где нет места этнической нетерпимости», — сказал Путин.

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Военная операция на Украине культура Владимир Зеленский творчество

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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