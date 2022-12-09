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Политика ,  
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Песков назвал премьеру «Бориса Годунова» в Милане «голосом в пустыне»

Песков: премьера оперы «Борис Годунов» в миланском театре «Ла Скала» — «голос в пустыне»
Открытие сезона в театре «Ла Скала» произведением Мусоргского Песков счел «проблеском» трезвого отношения к культуре России. Премьера оперы состоялась несмотря на протест Украины
Фото: Marco Brescia, Rudy Amisano / Teatro alla Scala
Фото: Marco Brescia, Rudy Amisano / Teatro alla Scala

Премьера оперы «Борис Годунов» в миланском тетре «Ла Скала» — «голос в пустыне» на фоне «отмены» русской культуры на Западе, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

«Что касается этих отмен, все-таки какие-то проблески чего-то такого более-менее трезвого встречаются. В частности, на неделе состоялась премьера «Бориса Годунова» в Италии, по-моему, в Милане. Как раз там говорили о том, что совершенно не нужно отменять русскую культуру, она великая, она является частью человеческого достояния. То есть такой голос в пустыне все-таки можно услышать», — сказал Песков.

Оперой «Борис Годунов» композитора Модеста Мусоргского открылся сезон в итальянском театре. Киев выступил против: украинский генконсул в Милане Андрей Картыш в письме директору «Ла Скала» Доминику Мейеру и мэру города Джузеппе Сале призвал «пересмотреть» репертуар театра и не ставить произведения русских писателей и композиторов, чтобы не содействовать «каким-либо пропагандистским элементам».

Музыкальный директор театра Риккардо Шайи в ответ сказал, что снять с репертуара «шедевр, кончающийся сумасшествием и смертью царя, — значит наказать культуру». Мейер заявил, что русская опера была выбрана для открытия сезона 2022-2023 года три года назад и «не содержит никакой пропаганды в пользу российского правительства». Он добавил, что «понимает отношение украинцев», но нужно делать «конкретные вещи для украинского народа». Директор театра напомнил, как «Ла Скала» собрала для Украины €400 тыс. на благотворительном концерте и приняла детей из киевской танцевальной школы и их семьи.

На премьере глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала: «Мусоргский феноменален, Чайковский тоже феноменален. Мы должны уважать ее». «Украинцы — фантастические, смелые и смелые люди, и мы поддерживаем их всем необходимым и будем делать это столько, сколько потребуется. Я думаю, что мы не должны допускать, чтобы [президент России Владимир] Путин разрушал культуру», — заявила фон дер Ляйен, передает Euronews.

После начала военной операции на Украине западные страны начали отменять выступления или разрывать сотрудничество с российскими деятелями культуры. Например, в марте Баварская государственная опера прекратила работать с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым, с ним также разорвала контракт «Ла Скала».

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Путин обвинил Запад в стремлении «отменить» Россию и ее культуру, но отметил, что такие попытки тщетны и не увенчаются успехом. Песков говорил, что «российская культура в разных ее проявлениях является частью мировой культуры, как бы кто-то ни хотел ее отменить».

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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