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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Путин назвал неумными людей, отменяющих российскую культуру за рубежом

Путин: неумные люди «отменяют» российскую культуру за рубежом, мы в отличие от них умные
Президент обвинил «неумных людей» за рубежом в отмене российской культуры. Россия в отличие от таких стран продвигает зарубежные произведения, отметил он

Путин назвал неумными людей, отменяющих российскую культуру за рубежом
Video

Российскую культуру «отменяют» неумные люди, а сама Россия, наоборот, лучшие зарубежные произведения продвигает, заявил президент Владимир Путин на видеоконференции с участием членов правительства и представителей региональных властей по поводу завершения реконструкции социальных объектов. Мероприятие транслирует «Россия 24».

«Нашу культуру неумные люди отменяют, а мы ничего из лучших произведений, лучших образцов культуры других стран не только не отменяем, но и продвигаем вперед те идеи и гуманистические начала, которые заложены в этих произведениях. Мы умные, а те, кто отменяет нашу культуру, не очень», — сказал Путин.

После начала боевых действий на Украине российские деятели культуры столкнулись с отменой своих выступлений за рубежом или отказами от сотрудничества. После этого российский президент обвинил Запад в стремлении «отменить» Россию и ее культуру, однако отметил, что такие попытки тщетны и не увенчаются успехом.

В конце октября Путин, выступая на форуме «Валдай», заявил, что Запад продолжает навязывать свои ценности и расширять рынки сбыта, утверждая, что именно его культура и мировоззрение должны быть универсальными. По словам Путина, за последние 50 лет расистское и неоколониальное поведение Запада приобрело «уродливые формы». «Особенно после того, как возник так называемый однополярный мир», — добавил президент.

Ранее в ноябре глава государства утвердил основы госполитики по сохранению традиционных ценностей, к которым в том числе отнесены жизнь, достоинство, права и свободы человека и крепкая семья. В тексте указа говорится, что деструктивное воздействие на россиян оказывает «разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
культура отмена Владимир Путин санкции

Владимир Путин

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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