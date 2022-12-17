Замглавы МИД призвал Евросоюз снять ограничения с экспорта зерна

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Евросоюз должен отменить санкции против экспорта российской сельхозпродукции. Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко агентству ТАСС.

«ЕС должен полностью выполнить все свои обязательства, зафиксированные в стамбульском меморандуме, о снятии любых ограничений на оборот продовольствия и зерна с целью укрепления глобальной продовольственной безопасности», — сказал Грушко. Он отметил, что для реализации обязательств требуется юридически отменить санкции, мешающие «поставкам зерна, удобрений и сырья, необходимого для их производства».

По словам Грушко, важно отменить все запреты — как прямые, так и косвенные, поскольку появляются сложности с транспортировкой зерна и его оплатой. В частности, он предложил вывести «Россельхозбанк» из-под ограничений и подключить его к международной банковской системе SWIFT. Грушко подчеркнул, что Россия продолжит добиваться исполнения второй части зерновой сделки, которая подразумевает снятие всех «дискриминационных ограничений» на поставки сельхозпродукции беднейшим странам.

«Россельхозбанк» был отключен от SWIFT 14 июня в рамках шестого пакета санкций Евросоюза. Тогда в банке заявляли, что это не повлияет на работу, поскольку он использует российские «альтернативные системы передачи финансовых сообщений» между банками. В конце ноября Еврокомиссия рассматривала возможность снятия ограничений с Россельхозбанка и его переподключение к международной системе, чтобы облегчить экспорт сельхозпродукции.

Зерновая сделка, заключенная отдельно друг от друга Россией и Украиной с Турцией и ООН, состоит из двух частей: первая обусловлена открытием украинских портов и разминированием водных маршрутов для поставки зерна и удобрений, вторая предполагает снятие ограничений на поставки сельхозпродукции из России. При этом прямых санкций на поставки нет, но существует ряд косвенных ограничений, которые препятствуют торговле — например, запрет на вход кораблей под российским флагом в порты США и Евросоюза.

Российские власти неоднократно критиковали стороны соглашения за невыполнение второй части. 16 декабря замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что в сделку необходимо внести коррективы, поскольку не все ее положения исполняются в равной мере. Он напомнил, что сделка заключалась с условием, что Россия будет препятствовать голоду в беднейших странах мира, однако большая часть продовольствия и зерна Украины ушла в развитые европейские страны вместо африканских.