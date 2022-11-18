Белоусов исключил давление на Россию при продлении зерновой сделки

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Москва согласилась продлить сделку из-за соответствующих «сигналов» мирового сообщества. Вице-премьер Андрей Белоусов подчеркнул, что никакого давления Россия на себе не испытывала

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Россия согласилась продлить зерновую сделку не из-за международного давления, заверил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Так он ответил на просьбу журналистов на полях саммита АТЭС в Бангкоке прокомментировать слова госсекретаря США Энтони Блинкена. Тот в четверг заявил, что Москва получила «четкий сигнал» от мирового сообщества о неготовности принять отказ от стамбульских договоренностей и поэтому решила продлить их.

Замглавы правительства объяснил, что Украина своими действиями поставила соглашение под угрозу, но затем предоставила гарантии ненападения на российские корабли в Черном море, поэтому Россия решила «вернуться в статус-кво и продолжить зерновую сделку». «Давления Москва не испытывала никакого», — подчеркнул он.

Россия и Украина в июле по отдельности заключили в Стамбуле с Турцией и ООН соглашения о вывозе зерна из украинских портов. В октябре Москва объявила о выходе из договоренностей, объяснив решение атакой украинских беспилотников на российские суда в Севастополе: Минобороны назвало случившееся «террористическим актом» против кораблей, которые обеспечивали безопасность зернового коридора. Спустя несколько дней Россия вернулась в сделку: в МИДе пояснили, что Украина предоставила четкие гарантии, что подобные атаки не повторятся. В Киеве после этого заявили, что не брали на себя новых обязательств по зерновой сделке и никогда не использовали зерновой коридор в военных целях.

Действие сделки должно было прекратиться 19 ноября, но в четверг стороны сообщили о ее продлении на 120 дней. В МИД России объяснили, что соглашения предусматривают автоматическое продление, если у сторон не возникало возражений. При этом в течение срока, на который продлевается сделка, должны быть устранены препятствия для экспорта российской сельскохозяйственной продукции, отметили в ведомстве.