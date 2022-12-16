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«Роскосмос» опроверг повышение температуры на «Союзе» у МКС до 50 °С

«Роскосмос»: температура в корабле «Союз МС-22» составила около 30 градусов Цельсия
В госкорпорации заявили, что здоровью экипажа МКС и работе техники ничего не угрожает. Накануне «Роскосмос» сообщил о разгерметизации контура наружного радиатора корабля «Союз» из-за возможного попадания микрометеорита
Фото: «Роскосмос»
Фото: «Роскосмос»

Данные о том, что на пристыкованном к МКС корабле «Союз МС-22» температура повысилась до 50 градусов Цельсия, не соответствует действительности, сообщили РБК в пресс-службе «Роскосмоса». О повышении температуры ранее сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

В «Роскосмосе» заявили, что в жилом отсеке корабля температура составила 30 градусов, назвав это «незначительным изменением температурного режима». Экипаж и специалисты на Земле работают над вариантами «парирования возникшей ситуации».

«Стоит подчеркнуть, что изменения температурного режима сейчас не критичны для работы техники и комфорта экипажа станции, в том числе и по докладам самого экипажа, и не представляют угрозы для жизни и здоровья космонавтов, оставаясь в пределах допустимых значений. Необходимый температурный режим в жилом объеме корабля «Союз МС-22» поддерживается средствами российского сегмента МКС», — говорится в сообщении организации.

15 декабря внешняя обшивка приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22» получила повреждения. «Экипаж доложил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, свидетельствующего о падении давления в системе охлаждения. Визуальный осмотр подтвердил утечку», — сообщили в «Роскосмосе». Исполнительный директор по пилотируемым программам госкорпорации Сергей Крикалев допустил, что в радиатор попал микрометеорит, что привело к изменению теплового режима приборно-агрегатного отсека корабля.

Ранее в этот день из-за разгерметизации внешнего контура «Союза» был отменен выход в открытый космос космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина.

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Анастасия Серова Анастасия Серова
Роскосмос МКС температура «Союз МС»
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«Роскосмос» допустил попадание микрометеорита в обшивку «Союза»
Общество
«Роскосмос» сообщил о повреждении обшивки пристыкованного к МКС «Союза»
Общество
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