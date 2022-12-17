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«Роскосмос» сообщил об отсутствии предпосылок для спуска «Союза МС-22»

«Роскосмос»: предпосылок для срочного спуска «Союза МС-22» с МКС нет

На Международную космическую станцию (МКС) направили обновленные рекомендации по срочному спуску для корабля «Союз МС-22», но необходимости в их применении нет, заявили ТАСС в госкорпорации «Роскосмос».

«Такие инструкции на корабле имеются всегда и они регулярно обновляются. В ЦУП (Центре управления полетами. — РБК) подчеркнули, что никаких предпосылок для использования данных инструкций нет», — говорится в сообщении.

«Союз МС-22» был запущен 21 сентября с космодрома Байконур в Казахстане. В состав экипажа вошли россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и американец Франциско Рубио. Запуск стал первым в рамках подписанного в июле между «Роскосмосом» и Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) соглашением о перекрестных полетах.

В тот же день корабль состыковался с МКС. Миссия по плану должна пробыть на станции 188 суток и совершить пять выходов в открытый космос. Однако 15 декабря выход российский космонавтов отменили из-за разгерметизации внешнего контура системы обеспечения теплового режима «Союза».

На корабле упало давление в системе охлаждения, исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев предположил, что утечка могла произойти из-за микрометеорита. В корпорации отмечали, что космонавтам на станции ничего не угрожает.

На следующий день стало известно, что температура на корабле повысилась до 30 градусов. Ее повышение до 50-ти, о котором сообщило затем агентство «РИА Новости», в «Роскосмосе» опровергли.

На фоне данной проблемы выход астронавтов в открытый космос также отложило и NASA — его перенесли с 19 декабря на 21-е. При этом в американском управлении указали, что температура на «Союзе» находится в допустимых пределах.

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