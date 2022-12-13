Президент Украины Зеленский перечислил лидерам G7 три шага для наступления мира в стране

Зеленский перечислил лидерам G7 три шага для наступления мира на Украине

Для достижения мира на Украине страна и ее партнеры должны предпринять три шага — это «новая сила», «новая прочность» и «новая дипломатия», заявил украинский президент Владимир Зеленский в обращении к лидерам стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канаде, Франции, Японии и США). Текст обращения размещен на сайте офиса Зеленского.

Он пояснил, что под «новой силой» подразумевает передачу Киеву новых вооружений — «современных танков», «более реактивной артиллерии», «более дальнобойных ракет» и снарядов. «Новая прочность» — это сохранение «финансовой, энергетической, социальной стабильности», защита от атак украинской энергетики, помощь Украине «в газовом вопросе» и восстановлении.

Говоря о «новой дипломатии», Зеленский предложит созвать специальный саммит — Global Peace Formula Summit (глобальный саммит «формулы мира») для обсуждения реализации озвученной им на саммите G20 в ноябре «формулы мира» для Украины из десяти пунктов.

Среди предложенных Зеленским условий мира — вывод российских войск и прекращение боевых действий; выполнение Устава ООН и восстановления территориальной целостности Украины и мирового порядка; недопущения эскалации; фиксация окончания конфликта; радиационная, ядерная, продовольственная, энергетическая безопасность; освобождение всех пленных и депортированных и т. д.



Украинский лидер тогда же указал, что страна не согласится на новые минские соглашения (два предыдущих были заключены в 2014-15 годах для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины), поскольку Россия их сразу же нарушит.

Кремль счел такую позицию Зеленского подтверждением отказа Украины от переговоров. Там же отмечали, что для старта дипломатического урегулирования со стороны Киева должна быть проявлены «политическая воля, готовность обсуждать» требования Москвы.