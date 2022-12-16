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Депутаты предложили освободить от мобилизации людей с ученой степенью

Депутаты внесли в Госдуму проект об освобождении от мобилизации людей с ученой степенью
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об освобождении от призыва по частичной мобилизации граждан, имеющих ученую степень. Авторы инициативы — Ксения Горячева, Сардана Авксентьева, Роза Чемерис, Георгий Арапов («Новые люди»), Олег Смолин (КПРФ), Владимир Сипягин (ЛДПР).

«Проект федерального закона <...> направлен на сохранение образовательного и научного потенциала Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к закону.

Авторы указали на противоречие между законами о воинской обязанности и о мобилизации — оно касается положения об освобождении граждан с учеными степенями от призыва по мобилизации. Первый документ предоставляет освобождение от призыва на военную службу гражданам, имеющим ученую степень, а второй — нет.

Авторы законопроекта предлагают снять указанное противоречие и «закрепить право граждан, имеющих ученые степени, на освобождение от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации». При этом право на освобождение от призыва не будет распространяться на полную мобилизацию.

В пояснительной записке уточняется, что в России всего 135 тыс. мужчин в возрасте до 60 лет имеют ученую степень. «Изъятие данных лиц из запаса в рамках частичной мобилизации не окажет существенного влияния на обороноспособность российской армии», — считают депутаты.

В октябре депутат от КПРФ Михаил Матвеев вносил в Госдуму законопроект об освобождении кандидатов и докторов наук от призыва при частичной мобилизации. 29 ноября Горячева сообщила, что инициатива Матвеева получила отрицательный отзыв Минобороны: в ведомстве сочли, что уже принятых мер достаточно. Минобрнауки отметило, что вузы и научные организации «в рабочем порядке отрабатывают с военкоматами вопросы по предоставлению отсрочки от мобилизации для своих сотрудников».

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Президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. Отсрочку предоставили студентам и аспирантам; специалистам в сферах ИТ, связи и медиа; тем, у кого есть медицинские показания к отсрочке, и некоторым другим категориям граждан.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту об окончании мобилизации. «Установленное вами задание по мобилизации 300 тыс. выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — сказал Шойгу.

Теги
Госдума частичная мобилизация законопроект ученая степень
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