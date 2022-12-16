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ЦБ увидел усиление нехватки рабочей силы на фоне последствий мобилизации
ЦБ сообщил об усилении нехватки рабочей силы на фоне последствий частичной мобилизации
После частичной мобилизации в России во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы, заявили в Банке России.
Регулятор отметил, что сейчас возможности расширения производства ограничены состоянием рынка труда. В ЦБ обратили внимание на обновление безработицей исторического минимума и дефицит рабочей силы на фоне последствий мобилизации.
«В этих условиях в них ускоряется рост реальных заработных плат, который может опережать рост производительности труда», — пояснили в ЦБ.
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