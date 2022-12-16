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Путин обсудил с премьером Индии сотрудничество в энергетике и инвестициях

Владимир Путин обсудил с премьером Индии Моди сотрудничество в инвестициях и энергетике
Нарендра Моди
Нарендра Моди (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудил сотрудничество в таких сферах, как взаимные инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика, сообщили в Кремле.

По просьбе Моди Путин дал принципиальные оценки в контексте политики России в отношении Украины, указали в пресс-службе.

Во время беседы они отметили важность продолжения координации в рамках международных организаций, в том числе с учетом стартовавшего председательства Индии в «Группе двадцати» (G20) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Ранее о телефонном разговоре с Моди сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

9 декабря Bloomberg со ссылкой на осведомленного высокопоставленного чиновника сообщил, что Моди отказался от проведения в этом году ежегодной встречи с Путиным. По данным агентства, Индии стало «невыгодно трубить о дружбе» с Москвой из-за слов российского президента о возможности применения ядерного оружия. Решение Индии стало очевидным на сентябрьской встрече Путина и Моди в Узбекистане, говорил Bloomberg российский чиновник. Песков заявил, что Моди не отказывался от встречи с Путиным, поскольку до конца года никаких встреч и не планировалось. В российском МИДе также сказали, что возникло недопонимание.

На встрече в рамках саммита ШОС в сентябре индийский премьер заявил Путину, что сейчас «не эпоха войны». «Сегодня у нас есть возможность поговорить о том, как можно продвинуться на пути к миру», — добавил Моди. Президент России в ответ заверил, что знает об озабоченностях Индии по конфликту на Украине, и обвинил Киев в отказе от диалога.

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Встречи российского президента и индийского премьера проводились ежегодно с 2000 года в соответствии с декларацией о стратегическом партнерстве, исключением стал только 2020 год, тогда саммит отменили из-за распространения коронавируса. В прошлом году встреча состоялась в Индии 6 декабря.

Теги
Персоны
Владимир Путин Нарендра Моди Индия телефонный разговор энергетика

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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