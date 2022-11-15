Моди заявил, что ООН не смогла справиться с мировым хаосом

Нарендра Моди (Фото: Mast Irham / Reuters)

Многосторонние институты, в том числе ООН, оказались не в состоянии справиться с хаосом на планете и решить проблемы. Об этом на саммите «Большой двадцатки» заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, его словам приводит газета The Indian Express.

Среди проблем, с которым сталкивается мир сегодня, Моди перечислил: изменение климата, пандемия коронавируса, события на Украине и нарушение глобальных цепочек поставок. По словам Моди, ООН не смогла справиться с решением этих проблем.

«Мы все не смогли провести подходящие реформы. Поэтому сегодня мир возлагает большие надежды на G20. Актуальность нашей группы стала более значимой», — сказал Моди.

Отдельно Моди коснулся конфликта на Украине. Он выступил за прекращение огня и решение конфликта при помощи дипломатии. Ранее аналогичное заявление сделал лидер КНР Си Цзиньпинь.

Cаммит G20 проходит на Бали 15–16 ноября. Как пишет Financial Times, в совместном заявлении по итогам саммита будет говориться о «решительном осуждении» действий России на Украине со стороны большинства стран группы. Члены делегаций уже согласовали проект коммюнике, однако лидеры стран-участников пока не подписали его. В документе также отмечается, что «были другие взгляды и разные оценки ситуации».