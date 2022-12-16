Пресс-секретарь Песков о поездке Путина в Минск после прививки: «Там все нормально»

Песков заявил, что после прививки со здоровьем Путина все нормально

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / РИА Новости)

За здоровье президента России Владимира Путина после прививки от гриппа беспокоиться не стоит, с ним все нормально, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Специалисты-медики, разумеется, делают все, что нужно делать для здоровья президента, поэтому все необходимые меры предосторожности принимаются. Там все нормально», — ответил Песков на вопрос, есть ли опасения в связи с тем, что визит Путина в Минск пройдет всего через несколько дней после прививки.

Российский президент сообщил, что сделал прививку от гриппа 14 декабря. По словам Путина, спустя сутки он продолжил «в обычном режиме» заниматься спортом и посоветовал всем коллегам последовать его примеру. Песков ранее отмечал, что в Кремле многие заразились гриппом, там действует масочный режим.

Визит Путина в Минск запланирован на 19 декабря, там он встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Несмотря на то что вакцину к декабрю сделали 74 млн россиян, заболеваемость гриппом за январь—октябрь 2022 года выросла в 11 раз по сравнению с прошлым годом, говорили РБК в Роспотребнадзоре. Руководитель службы Анна Попова называла эпидемическую ситуацию в стране напряженной.