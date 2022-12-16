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Пресс-служба Лукашенко анонсировала визит Путина в Минск
Пресс-служба президента Белоруссии анонсировала визит Путина в Минск 19 декабря
Владимир Путин
Президент России Владимир Путин 19 декабря посетит Минск с рабочим визитом и проведет переговоры с белорусским президентом Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба главы Белоруссии.
Белорусско-российские переговоры пройдут во Дворце Независимости. Встреча начнется с разговора в широком составе, участие в нем примут главы государств, а также правительства двух стран, руководители министерств и ведомств. Далее президенты продолжат переговоры в формате один на один, после чего сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.
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