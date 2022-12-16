Минобороны запланировало восемь пусков стратегических ракет в 2023 году

Фото: Минобороны РФ

Ракетные войска стратегического назначения проведут в 2023 году восемь учебных пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР), о них заранее проинформируют США. Об этом заявил командующий РВСН Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда».

Пуски намечены с космодрома Плесецк и с 4-го государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр. «Не менее чем за сутки до любого пуска наших ракет через Национальный центр по уменьшению ядерной опасности мы уведомляем Соединенные Штаты Америки <...>. При этом указываются планируемые дата пуска, место его проведения и район падения боеголовок», — рассказал генерал.

Основу группировки РВСН составляют комплексы «Ярс» с межконтинентальной баллистической ракетой в шахтном и мобильном вариантах. Комплекс способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км.

В конце октября президент России Владимир Путин провел тренировку по нанесению ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. Испытания прошли на полигоне Кура на Камчатке, были запущены ракеты «Ярс» и «Синева». Кремль заявил, что они достигли целей и подтвердили характеристики, задачи выполнены в полном объеме. США также были оповещены о планируемых учениях.

В начале октября газета The Times написала об опасениях НАТО о возможных испытаниях российского ядерного оружия вблизи украинской границы. Российская сторона неоднократно исключала возможность применения на Украине ядерного оружия. Однако в сентябре, объявляя частичную мобилизацию, Путин заявил, что страны Запада «подталкивают Киев к переносу военных действий» на территорию России, желая, чтобы та была «всеми средствами разгромлена на поле боя», и пускают в ход «ядерный шантаж». Он напомнил, что страна «также располагает различными средствами поражения», и пообещал, что при угрозе Москва использует все имеющиеся у нее средства. В конце октября глава государства говорил, что для России в ядерном ударе нет никакого смысла.