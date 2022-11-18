Главком РВСН отчитался об успешных летных испытаниях «Сармата»

Новейшие ракетные комплексы «Сармат» и «Ярс» подтвердили свою боеготовность во время испытаний

РС-28 «Сармат» (Фото: Минобороны РФ)

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) успешно провели летные испытания ракетного комплекса РС-28 «Сармат», сообщил командующий войсками генерал-полковник Сергей Каракаев, передает ТАСС.

«Продолжается активное перевооружение Ракетных войск стратегического назначения на современные ракетные комплексы. Успешно проведены летные испытания ракетного комплекса «Сармат», — сказал Каракаев на расширенном заседании военного совета РВСН.

Кроме того, по его словам, РВСН подтвердили возможности комплекса «Ярс» с помощью пусков с космодрома «Плесецк».

Каракаев сообщил также, что «завершено практическое освоение новых способов маневренных действий ракетных полков».

Минобороны России объявило о первом успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» в апреле этого года. «Сармат» — комплекс с тяжелой межконтинентальной ракетой, ее вес превышает 200 т. Дальность стрельбы — 18 тыс. км. Ракета имеет короткий активный участок полета, это усложняет процесс ее перехвата средствами противовоздушной обороны.