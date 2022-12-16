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В Турции при подрыве автомобиля пострадали восемь полицейских

В Турции восемь полицейских получили ранения в результате подрыва машины
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

На юго-востоке Турции во время проезда полицейской машины рядом взорвался автомобиль, сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу в Twitter. СNN Turk и NTV сообщают, что в результате взрыва пострадали восемь полицейских.

По данным телеканала, взорвался автомобиль, припаркованный рядом с рынком на трассе Диярбакыр — Мардин. Микроавтобус с полицейскими перевернулся, раненых сотрудников доставили в больницу. На место взрыва выехали пожарно-спасательная часть, бригада медиков и спецназ. NTV отмечает, что взорвавшийся припаркованный автомобиль был заминирован.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что взрыв произошел в 5:10 по местному времени (совпадает с мск). Задержаны двое подозреваемых, добавил он.

13 ноября бомба взорвалась в центре Стамбула на улице Истикляль. Погибли шесть человек, не менее 81, в том числе три гражданина России, пострадали. Турция обвинила в организации теракта «Рабочую партию Курдистана» (РПК), которую Анкара считает террористической. Курды причастность к теракту отрицают, подчеркивая, что не нападают на гражданских лиц.

По подозрению в причастности к преступлению задержали 50 человек, включая гражданку Сирии Алам Аль-Башир — власти считают, что именно она оставила бомбу на улице Истикляль и совершила ее подрыв. Полиция утверждает, что Аль-Башир связана с РПК.

27 сентября в МВД Турции сообщили, что террористы из РПК напали на полицейский участок в Мерсине. При попытке их задержания началась перестрелка. Один сотрудник полиции погиб.

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После терактов Сойлу заявил, что всего за последние 12 месяцев силы безопасности страны предотвратили 200 террористических актов. По его словам, из 1248 пойманных террористов 393 рассказали, что состоят в РПК.

Теги
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