В Турции восемь полицейских получили ранения в результате подрыва машины

В Турции при подрыве автомобиля пострадали восемь полицейских

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На юго-востоке Турции во время проезда полицейской машины рядом взорвался автомобиль, сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу в Twitter. СNN Turk и NTV сообщают, что в результате взрыва пострадали восемь полицейских.

По данным телеканала, взорвался автомобиль, припаркованный рядом с рынком на трассе Диярбакыр — Мардин. Микроавтобус с полицейскими перевернулся, раненых сотрудников доставили в больницу. На место взрыва выехали пожарно-спасательная часть, бригада медиков и спецназ. NTV отмечает, что взорвавшийся припаркованный автомобиль был заминирован.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что взрыв произошел в 5:10 по местному времени (совпадает с мск). Задержаны двое подозреваемых, добавил он.

13 ноября бомба взорвалась в центре Стамбула на улице Истикляль. Погибли шесть человек, не менее 81, в том числе три гражданина России, пострадали. Турция обвинила в организации теракта «Рабочую партию Курдистана» (РПК), которую Анкара считает террористической. Курды причастность к теракту отрицают, подчеркивая, что не нападают на гражданских лиц.

По подозрению в причастности к преступлению задержали 50 человек, включая гражданку Сирии Алам Аль-Башир — власти считают, что именно она оставила бомбу на улице Истикляль и совершила ее подрыв. Полиция утверждает, что Аль-Башир связана с РПК.

27 сентября в МВД Турции сообщили, что террористы из РПК напали на полицейский участок в Мерсине. При попытке их задержания началась перестрелка. Один сотрудник полиции погиб.

После терактов Сойлу заявил, что всего за последние 12 месяцев силы безопасности страны предотвратили 200 террористических актов. По его словам, из 1248 пойманных террористов 393 рассказали, что состоят в РПК.