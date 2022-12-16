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В ДНР сообщили, что Чехия развернет производство БПЛА для Украины

Советник врио главы ДНР: в Чехии планируют наладить производство беспилотников для Украины

В Чехии планируется наладить производство беспилотников для вооруженных сил Украины, заявил «РИА Новости» советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

«Они сейчас в Чехии пробуют разворачивать, кроме всего прочего, производство украинских беспилотников. То есть они понимают, что на территории Украины это будет обстреливаться нашими, и они сейчас разворачивают там производство беспилотников и нанимают украинцев прямо в Чехии», — сказал Кимаковский.

Как отметил советник Пушилина, учитывая энергетические проблемы на территории Украины, развернуть там какое-либо производство вооружения в настоящее время не представляется возможным. Вместе с тем, добавил он, если такие попытки и предпринимаются, эти объекты становятся целями для нанесения российских ударов.

Россия с 10 октября наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры на территории Украины. Первый массированный удар был нанесен вскоре после теракта на Крымском мосту, в котором президент России Владимир Путин обвинил украинские спецслужбы. Киев причастность к атаке отрицал.

После ударов по всей Украине есть проблемы с электричеством, теплом и водоснабжением. В конце ноября «Укрэнерго» сообщило, что в стране не осталось неповрежденных крупных гидро- и теплоэлектростанций.

Президент Украины Владимир Зеленский призывал западные страны нарастить поставки вооружений, в том числе современных систем ПВО. В ВСУ ранее отмечали, что украинские системы ПВО не могут сбивать баллистические ракеты. Москва неоднократно критиковала поставки Киеву вооружений, называя это «накачкой».

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