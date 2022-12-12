В ВСУ заявили, что их средства ПВО не могут сбивать баллистические ракеты

Кадр уничтожения зенитного ракетного комплекса «Бук» ВСУ, ударом оперативно-тактического комплекса «Искандер» (Фото: Минобороны РФ)

Украинские системы ПВО не могут сбивать баллистические ракеты, заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

«Баллистика на сегодняшний день недоступна для сбития средствами ПВО, которые есть у нас на вооружении. Поэтому самый эффективный метод уничтожения этих ракет — это все же на старте, там, где они находятся»,— цитируют Игната украинское издание «НВ».

Россия наносит массированные удары по объектам военного управления и системам энергетики Украины с 10 октября, об этом отчитывалось Минобороны. В Кремле объясняли, что удары наносятся по объектам, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины». Последний удар «по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины» Россия нанесла 5 декабря, сообщали в военном ведомстве.

Российские Вооруженные силы бьют по объектам украинской армии в том числе ракетами из оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», заявляли в Минобороны. В основном систему применяют для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны противника, а также важных объектов, которые те прикрывают. Дальность «Искандеров» составляет до 500 км, пуски производятся крылатыми ракетами.