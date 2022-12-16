Командующий ВСУ заявил о сорванных мобилизацией планах взятия Кременной

Командующий ВСУ заявил о сорванных частичной мобилизацией планах по взятию Кременной в ЛНР

Частичная мобилизация позволила российской стороне замедлить контрнаступление украинских войск в районе городов Кременная и Сватово в Луганской народной республике (ЛНР), заявил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в интервью журналу The Economist.

«Российская мобилизация сработала», — сказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный, с которым также беседовали журналисты издания. Сырский при этом отметил, что Россия «обладает очень большим потенциалом с точки зрения человеческого ресурса».

Город Кременная находится в Северодонецком районе на западе ЛНР. Российское Минобороны отчиталось о взятии его под контроль в апреле.

Сватово расположено в 50 км от Северодонецка и примерно в 150 км от Луганска. Российские военные сообщили о взятии города под контроль 2 марта.

Бои в окрестностях Сватово и Кременной идут несколько месяцев. В конце октября российские военные отбили попытку ВСУ прорваться к дороге Сватово — Кременная, сообщал представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев также сообщал об ожесточенных боях в Кременной. Если бы украинская сторона взяла под контроль высоту в районе Сватово, российская армия понесла бы потери, как территориальные, так и личного состава, говорил он.

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин 7 декабря сообщил об отправке украинским командованием большого числа военных в сторону Кременной и Сватова.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил, что задание по призыву выполнено. Путин 7 декабря сообщил, что в зоне спецоперации находится 150 тыс. мобилизованных, из них 77 тыс., по его словам, находились в боевых подразделениях. Всего в России мобилизованы 318 тыс. человек с учетом добровольцев, говорил президент.