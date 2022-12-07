Пушилин сообщил, что Украина перебрасывает военных в район Сватово в ЛНР

Денис Пушилин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Украинское командование отправляет большое число военных в направлении городов Сватово и Кременная в ЛНР. Они постоянно пытаются контратаковать, но безуспешно. Об этом в интервью ТАСС заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«В районе Красного Лимана идет перемалывание противника, который не оставляет попыток продвинуться, контратаковать в направлении Сватова — Кременной. Противника удается сдерживать», — сказал Пушилин. Он подчеркнул, что количество не всегда превращается в качественную составляющую успешного проведения операции.

Врио главы ДНР добавил, что ситуация контролируемая. Сватово и Кременная находятся к северу от Северодонецка.

3 декабря офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что ВСУ перебросили три ударные группировки с польскими и немецкими наемниками в направлении Кременной. Днем ранее Сватово был обстрелян РСЗО HIMARS. Совместный центр координации сообщал о запуске трех ракет с украинской стороны, в результате чего пострадало остекление здания бывшего железнодорожного депо.

25 октября полковник полиции ЛНР Виталий Киселев сообщал о «сокрушительном ударе по наемническим войскам», которые пытались зайти на территорию городов. Он отметил, что оборона в районе Кременной и Сватово «действительно слажена по уму».