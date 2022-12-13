Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: у Кременной произошла перестрелка между позициями ВСУ

В ЛНР сообщили о перестрелке между позициями ВСУ в районе Кременной

В районе города Кременной в Луганской народной республике произошла перестрелка между позициями украинских сил, заявил офицер Народной полиции ЛНР Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Кременная зафиксирована артиллерийская и стрелковая перестрелка между украинскими позициями. Это может быть связано с потерей управления и связи, либо выяснение отношений между наемниками и ВСУ, что в последнее время не редкость на этом направлении», — написал он в своем телеграм-канале.

Кременная находятся к северо-западу от Северодонецка.

3 декабря Марочко сообщал, что ВСУ перебросили в направлении Кременной три ударные группировки с польскими и немецкими наемниками.

Спустя четыре дня врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинское командование отправляет большое число военных в направлении городов Сватово и Кременной в ЛНР. Они постоянно пытаются контратаковать, но безуспешно, сказал он, назвав ситуацию контролируемой.