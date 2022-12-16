Вучич допустил вынесение вопроса Косова на обсуждение Совбеза ООН

Сербия может подать запрос на возвращение своих силовиков в Косово в Совет Безопасности ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире РТС.

«Мы подаем [запрос на возвращение сербских силовиков] командующему KFOR (базирующаяся в республике миссия миротворцев под эгидой НАТО. — РБК) на основе резолюции [Совбеза ООН] № 1244, потому что считается, что это они отвечают за безопасность в Косове и Метохии. Во вторую очередь мы можем, если примем такое решение, выйти на Совет Безопасности ООН», — сказал он (цитата по ТАСС).

Вучич обещал направить запрос в KFOR о размещении до 1 тыс. представителей сербской армии и полиции на севере Косово в электронном виде вечером 15 декабря. Утром следующего дня сербские представители вручат его лично командующему, подчеркивал он.

Командующий, по мнению сербского президента, «обязан вынести положительное решение».

«Он не может ответить отрицательно, но может отложить решение, заявив, что нет подходящих условий», — отметил глава государства.

Вучич обосновал сербские требования положениями четырех документов — резолюции Совета Безопасности ООН № 1244, Вашингтонского соглашения между Сербией и Косово о нормализации экономических отношений (2020), Брюссельского соглашения о нормализации отношений между правительствами республик 2013 года и Салоникской декларации Европейского совета 2003 года.

Декларацией № 1244, на которую ссылается Вучич, Совет в 1999 году на фоне конфликта в бывшей Югославии постановил развернуть там международное гражданское и военное присутствие. Документ учреждал миссию ООН по делам временной администрации в Косово. В п. 6 приложения № 2 к резолюции сказано, что после вывода войск согласованному числу югославских и сербских военнослужащих будет разрешено вернуться в Косово для выполнения ограниченного числа функций.

Конфликт вокруг Косово обострился несколько месяцев назад из-за требования властей республики ездить на ее территории только с местными номерами. В ноябре местные власти пообещали штрафовать за использование сербских номеров.



5 ноября лидер сербов в Косово и Метохии, председатель партии «Сербский список» Горан Ракич призвал живущих в Косово сербов уволиться из всех официальных учреждений республики. Он назвал решение о перерегистрации номеров нарушением международных соглашений. После этого заявления несколько этнических сербов, работавших в полиции на севере Косова, сообщили об уходе со службы.



10 декабря одного из них, Деяна Пантича, арестовали по подозрению в терроризме и попытались доставить в Приштину. В ответ сербы начали возводить баррикады. Протестующие перекрыли основные магистрали в северной части края большегрузами. Премьер Косова Альбин Курти со своей стороны пригрозил разобрать баррикады силой.