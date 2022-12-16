Вучич допустил вынесение вопроса Косова на обсуждение Совбеза ООН

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 68,45 (+1) Инвестиции, 15 дек, 15:51
Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 64,3 (+0,94) Инвестиции, 15 дек, 15:51
Автодилеры сообщили, что иномарок в России осталось на один месяц Бизнес, 03:33
Путин сообщил об увеличении пособий для беременных с 1 января 2023 года Общество, 03:21
Макрон сообщил, что позвонит Путину после выработки соглашения по ЗАЭС Политика, 03:13
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 03:03
Глава Бурятии выразил «респект» папе римскому после извинений Ватикана Политика, 02:55
Вучич допустил вынесение вопроса Косова на обсуждение Совбеза ООН Политика, 02:49
Макрон анонсировал ответ ЕС на американский закон против инфляции Политика, 02:33
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 45%
Подарить подписку
Шесть человек погибли при опрокидывании автобуса в Хабаровском крае Общество, 02:26
Командующий ВСУ заявил о сорванных мобилизацией планах взятия Кременной Политика, 01:55
Умеете ли вы распоряжаться капиталом с выгодой. Тест РБК и Сбер, 01:51
Белый дом заявил о желании США исключить Россию из Совбеза ООН Политика, 01:18
Безвизовый рай для сноубордистов: как выбрать зимний курорт в Корее РБК и НОТК, 01:03
ЕС утвердил выделение Украине кредитной помощи на €18 млрд Политика, 00:56
Четыре грузовика столкнулись на трассе М-3 «Украина» в Калужской области Общество, 00:46
Политика ,  
0 

Вучич допустил вынесение вопроса Косова на обсуждение Совбеза ООН

Президент Сербии Вучич допустил обращение в Совбез ООН для размещения сил в Косово

Сербия может подать запрос на возвращение своих силовиков в Косово в Совет Безопасности ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире РТС.

«Мы подаем [запрос на возвращение сербских силовиков] командующему KFOR (базирующаяся в республике миссия миротворцев под эгидой НАТО. — РБК) на основе резолюции [Совбеза ООН] № 1244, потому что считается, что это они отвечают за безопасность в Косове и Метохии. Во вторую очередь мы можем, если примем такое решение, выйти на Совет Безопасности ООН», — сказал он (цитата по ТАСС).

Вучич обещал направить запрос в KFOR о размещении до 1 тыс. представителей сербской армии и полиции на севере Косово в электронном виде вечером 15 декабря. Утром следующего дня сербские представители вручат его лично командующему, подчеркивал он.

Командующий, по мнению сербского президента, «обязан вынести положительное решение».

«Он не может ответить отрицательно, но может отложить решение, заявив, что нет подходящих условий», — отметил глава государства.

Вучич обосновал сербские требования положениями четырех документов — резолюции Совета Безопасности ООН № 1244, Вашингтонского соглашения между Сербией и Косово о нормализации экономических отношений (2020), Брюссельского соглашения о нормализации отношений между правительствами республик 2013 года и Салоникской декларации Европейского совета 2003 года.

Читайте на РБК Pro
Главные ошибки с алкоголем и едой в новогодние праздники
Срочно и со скидкой до 25%: как мобилизация изменила рынок недвижимости
Эпоха Slack и Uber прошла: каких стартапов теперь сторонятся инвесторы
«Недобанк» за $33 млрд: почему регуляторы не доверяют стартапу Revolut

Декларацией № 1244, на которую ссылается Вучич, Совет в 1999 году на фоне конфликта в бывшей Югославии постановил развернуть там международное гражданское и военное присутствие. Документ учреждал миссию ООН по делам временной администрации в Косово. В п. 6 приложения № 2 к резолюции сказано, что после вывода войск согласованному числу югославских и сербских военнослужащих будет разрешено вернуться в Косово для выполнения ограниченного числа функций.

Вучич допустил вынесение вопроса Косова на обсуждение Совбеза ООН
Вучич допустил вынесение вопроса Косова на обсуждение Совбеза ООН

Конфликт вокруг Косово обострился несколько месяцев назад из-за требования властей республики ездить на ее территории только с местными номерами. В ноябре местные власти пообещали штрафовать за использование сербских номеров.

5 ноября лидер сербов в Косово и Метохии, председатель партии «Сербский список» Горан Ракич призвал живущих в Косово сербов уволиться из всех официальных учреждений республики. Он назвал решение о перерегистрации номеров нарушением международных соглашений. После этого заявления несколько этнических сербов, работавших в полиции на севере Косова, сообщили об уходе со службы.

10 декабря одного из них, Деяна Пантича, арестовали по подозрению в терроризме и попытались доставить в Приштину. В ответ сербы начали возводить баррикады. Протестующие перекрыли основные магистрали в северной части края большегрузами. Премьер Косова Альбин Курти со своей стороны пригрозил разобрать баррикады силой.

Теги
Косово Сербия ООН Совет безопасности ООН
Материалы по теме
Косово подало заявку на вступление в Евросоюз
Политика
Сербия направит запрос НАТО на размещение в Косово военных
Политика
МИД заявил о «поручении центра» послу в Сербии после обострения в Косово
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter