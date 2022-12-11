Вучич созвал Совбез после угроз Приштины силой убрать баррикады в Косово

Президент Сербии Александр Вучич созвал национальный Совет безопасности из-за угроз Косово силой убрать баррикады сербов на севере края, передает Kurir.

Ранее 11 декабря премьер частично признанной республики Альбин Курти обратился с требованием убрать баррикады на севере края к контингенту НАТО в Косово (KFOR). Он уточнил, что ожидает ответ от командования альянса до вечера. По его словам, в случае отказа косовские силовики готовы сами провести операцию.

«Из-за последних угроз Альбина Курти о том, что вечером он нападет на сербов на баррикадах всеми имеющимися средствами, президент Александр Вучич созвал заседание Совбеза в 19:00 (21:00 мск)», — сказано в сообщении Kurir.

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