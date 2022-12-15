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Сербия направит запрос НАТО на размещение в Косово военных

Вучич: Сербия направит запрос НАТО на размещение в Косово до 1 тыс. военных
Ситуация в Косово обострилась 10 декабря, когда косовские силовики задержали бывшего полицейского — этнического серба. Сербское насление на севере края начало возводить баррикады, Вучич заявил о намерении вернуть туда войска
Фото: Andrej Cucic / EPA / ТАСС
Фото: Andrej Cucic / EPA / ТАСС

Белград направит запрос в KFOR (базирующаяся в республике миссия миротворцев под эгидой НАТО) о размещении до 1 тыс. представителей сербской армии и полиции на севере Косово, сообщил президент Александр Вучич, передает Kurir.

«Принято решение, что сегодня вечером в электронном виде, а завтра утром на административном переходе и лично командующему СДК мы передадим просьбу о возвращении определенного количества, исчисляемого сотнями, до 1000 человек, в Косово», — сказал он.

По словам Вучича, соответствующий запрос Сербии соответствует ряду международных документов, в частности:

  • Резолюции СБ ООН 1244 — принята в июне 1999 года на фоне конфликта в бывшей Югославии. Совет тогда постановил развернуть международное гражданское и военное присутствие в стране. Кроме того, документ учреждал миссию ООН по делам временной администрации в Косово. В п. 6 приложения № 2 к резолюции сказано, что после вывода войск согласованному числу югославских и сербских военнослужащих будет разрешено вернуться в Косово для выполнения ограниченного числа функций.
  • Вашингтонскому соглашению — соглашение между Сербией и Косово от 2020 года о нормализации экономических отношений. Документом предусмотрено согласие Белграда отказаться от стремления побуждать другие государства не признавать Косово. Приштина в том же договоре соглашается не подавать новые заявки на членство в международных организациях.
  • Брюссельскому соглашению — документ от 2013 года о нормализации отношений между правительствами Сербии и Косово, состоит из 15 пунктов. Первые шесть касаются создания, сферы охвата и функций сообщества сербских муниципалитетов в Косово, оставшиеся — действий косовской полиции, муниципальных выборов на территории республики, вопросов энергетики и др.
  • Салоникской декларации — договор, подписанный в 2003 году Европейским советом, подтверждающий потенциальное членство в ЕС всех стран, которые будут задействованы в процессе стабилизации в регионе. В частности, странам было необходимо согласиться на полное сотрудничество с МТБЮ (Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии).

Обострение конфликта продолжается уже несколько месяцев. Оно связано с требованием косовских властей ездить на территории республики только с местными номерами, а не с сербскими. В ноябре местные власти пообещали штрафовать за использование сербских номеров.

5 ноября лидер сербов в Косово и Метохии, председатель партии «Сербский список» Горан Ракич призвал живущих в Косово сербов уволиться из всех официальных учреждений частично признанной республики. Он также назвал решение о перерегистрации номеров нарушением международных соглашений. После этого заявления несколько этнических сербов, работавших в полиции на севере края, сообщили об уходе со службы.

10 декабря одного из них, Деяна Пантича, арестовали по подозрению в терроризме и попытались доставить в Приштину. В ответ сербы начали возводить баррикады и с помощью большегрузов перекрыли основные магистрали в северной части края. Премьер Альбин Курти Косово в ответ пригрозил силой разобрать все баррикады. 

Сербия направит запрос НАТО на размещение в Косово военных
Сербия направит запрос НАТО на размещение в Косово военных

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В тот же день Вучич заявил, что Сербия намерена направить запрос в KFOR о размещении сербских силовиков на севере республики в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН. Он также обвинил власти Косово в нарушении Вашингтонских соглашений из-за намерения республики подать заявку о членстве в ЕС. 15 декабря Косово действительно подало заявку на вступление в Евросоюз, Вучич призвал страны ЕС заблокировать ее кандидатуру.

Сама Сербия получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2012 году. Летом 2020 года Вучич заявил, что переговоры Сербии и Евросоюза должны закончиться в 2024 году, а в 2026 году Сербия рассчитывает вступить в ЕС.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Александр Вучич Сербия Косово НАТО
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