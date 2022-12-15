В центре допподготовки под Челябинском начали отправку мобилизованных

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Из развернутого в октябре в Чебаркуле Всероссийского центра дополнительной подготовки после боевого слаживания начали отправлять призванных по мобилизации, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что каждый отправляющийся из области мобилизованный независимо от региона призыва получает комплект экипировки: каску, бронежилет, теплые вещи и зимний спальный мешок.

«Помимо амуниции и вещей передал в дивизию большую партию квадрокоптеров — 46 штук, со смартфонами для управления, картами памяти. Также направили тепловизоры — 59 штук, сейчас они особенно востребованы. Все позиции необходимые, получаем на них запросы», — добавил Текслер.

Центр допподготовки в Чебаркуле появился во второй половине октября. Власти за 12 дней возвели палаточный городок. Мобилизованных из всех регионов, прибывших туда, разместили в отапливаемых армейских палатках, где установили койки с матрасами. Каждому служащему выдали одеяло и подушку, полное летнее и зимнее обмундирование, теплые вещи и обувь.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о ее завершении. Мобилизационное задание по призыву 300 тыс. человек было выполнено, доложил он президенту Владимиру Путину. Военкоматы продолжают набор за счет добровольцев и контрактников.

В начале декабря Путин рассказал, что в зоне военной операции на Украине находятся 150 тыс. мобилизованных, вторая половина — боевой резерв. Они продолжают подготовку на полигонах и в учебных центрах Минобороны. Президент добавил, что сейчас нет необходимости в дополнительных мобилизационных мероприятиях.