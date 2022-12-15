Посол Китая осудил «политику буллинга» в энергетическом секторе

Посол Китая в России осудил «буллинг» в энергосекторе и диверсию на «Северном потоке»

Утечка на газопроводе «Северный поток-2» (Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images)

Китай осуждает «политику буллинга, проводимую некоторыми странами в энергетическом секторе», заявил посол в России Чжан Ханьхуэй на форуме «Газ России 2022». Трансляция шла на сайте мероприятия.

«Китай решительно осуждает диверсионные действия против проекта «Северный поток-2». Такие умышленные действия по уничтожению гражданских объектов неприемлемы», — подчеркнул дипломат.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» произошли в конце сентября, повреждения получили обе нитки «Северного потока-1» и одна нитка «Северного потока-2». Президент России Владимир Путин назвал случившееся «беспрецедентной диверсией» и обвинил в ней «англосаксов», которым, по его мнению, это было «выгодно». Белый дом исключил причастность НАТО к авариям на газопроводах.

Чжан Ханьхуэй в своем выступлении заверил, что Пекин не позволит внешним силам вмешиваться в энергетическое сотрудничество между Китаем и Россией. По его словам, за первые десять месяцев года поставка газа из России в Китай увеличилась на 173% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «При нынешней ситуации демонстрируется новая перспектива российско-китайского газового сотрудничества», — отметил он.

«Необходимо содействовать скорейшему достижению проектной мощности газовой перевозки восточной линии российско-китайского газопровода «Сила Сибири». Поддерживаем осуществление проекта газопровода Россия — Монголия — Китай. Мы готовы укреплять интегрированное сотрудничество с российской стороной в области трубопроводного и сжиженного газа в upstream, midstream и downstream (добыча, транспортировка и переработка) — по всей производственной цепочке», — продолжил посол.

В 2014 году Москва и Пекин заключили контракт на поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Он рассчитан на поставки 38 млрд куб. м газа в год на 30 лет. Сам газопровод запустили в 2019 году, на полную мощность он должен выйти в 2024 году. Газ в этот газопровод поступает с Чаяндинского месторождения в Якутии.

В сентябре 2020 года началось проектирование газопровода «Сила Сибири-2», который проложат через Монголию. Через него планируется отправлять в Китай до 50 млрд куб. м газа в год.