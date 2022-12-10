«Газпром» сообщил о суточном рекорде по поставкам газа в Китай

Превышение суточных контрактных обязательств «Газпрома» и CNPC 9 декабря составило 16,4%. Вице-премьер Александр Новак в середине сентября говорил, что по итогам года «Газпром» может выйти на объем поставок в КНР в 20 млрд куб. м

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Российский «Газпром» 9 декабря установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», сообщила компания в Telegram.

«Газпром» пошел навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа в декабре относительно ранее утвержденного графика на 2022 год. <...> Превышение суточных контрактных обязательств «Газпрома», предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,4%», — сказано в сообщении.

В компании указали, что поставки газа идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.

Контракт с CNPC на поставки газа в Китай — по газопроводу «Сила Сибири» — был заключен в 2014 году. Он рассчитан на поставки 38 млрд куб. м газа в год на 30 лет. Сам газопровод запустили в 2019 году, на полную мощность он должен выйти в 2024 году. Газ в этот газопровод поступает с Чаяндинского месторождения в Якутии.

В 2020 году началось проектирование трубопровода «Сила Сибири-2», который проложат через Монголию. Через него будут качать в Китай до 50 млрд куб. м газа в год.

В феврале этого года также был подписан долгосрочный договор купли-продажи природного газа по дальневосточному маршруту. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м.

После начала российской спецоперации на Украине и введения санкций со стороны западных государств поставки российского газа в ЕС кратно сократились. Вице-премьер Александр Новак в середине сентября сообщил, что экспорт российского газа в Евросоюз в этом году снизится примерно на 50 млрд куб. м. В то же время, по его словам, Москва наращивает поставки в Китай по «Силе Сибире» и в 2022 году рассчитывает выйти на объем в 20 млрд куб. м.