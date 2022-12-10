«Газпром» сообщил о суточном рекорде по поставкам газа в Китай

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 65,84 (+0,16) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 62,38 (-0,19) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Как люди распоряжаются крупными выигрышами в лотерею РБК и Столото, 18:10
Роналду снова на скамейке запасных. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 18:02
Марокко — Португалия. Онлайн матча 1/4 финала ЧМ Спорт, 18:00
Минобороны опубликовало кадры ударов Су-25 по бронетехнике ВСУ Политика, 17:55
Бут заявил, что пошел бы на спецоперацию на Украине добровольцем Политика, 17:33
Российская шахматистка не смогла выйти в финал турнира претенденток Спорт, 17:32
Знай клиентов и конкурентов: как развивать бизнес и управлять рисками РБК и СберАналитика, 17:25
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Грузии заявили, что возобновления полетов с Россией нет на повестке дня Политика, 17:18
«Газпром» сообщил о суточном рекорде по поставкам газа в Китай Бизнес, 17:05
Криштиану Роналду не попал в стартовый состав на матч 1/4 финала ЧМ Спорт, 16:57
Путь руды: как металлы добираются до потребителей РБК и Норникель, 16:46
Генпрокуратура раскрыла число преступлений при реализации нацпроектов Общество, 16:42
В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира Политика, 16:41
ФИФА открыла дело против Аргентины после слов Месси об арбитре на ЧМ Спорт, 16:40
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Бизнес ,  
0 

«Газпром» сообщил о суточном рекорде по поставкам газа в Китай

«Газпром»: компания установила суточный рекорд по поставкам газа в Китай по «Силе Сибири»
Превышение суточных контрактных обязательств «Газпрома» и CNPC 9 декабря составило 16,4%. Вице-премьер Александр Новак в середине сентября говорил, что по итогам года «Газпром» может выйти на объем поставок в КНР в 20 млрд куб. м
«Газпром» GAZP ₽162,75 -0,15% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Российский «Газпром» 9 декабря установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», сообщила компания в Telegram.

«Газпром» пошел навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа в декабре относительно ранее утвержденного графика на 2022 год. <...> Превышение суточных контрактных обязательств «Газпрома», предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,4%», — сказано в сообщении.

В компании указали, что поставки газа идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.

Контракт с CNPC на поставки газа в Китай — по газопроводу «Сила Сибири» — был заключен в 2014 году. Он рассчитан на поставки 38 млрд куб. м газа в год на 30 лет. Сам газопровод запустили в 2019 году, на полную мощность он должен выйти в 2024 году. Газ в этот газопровод поступает с Чаяндинского месторождения в Якутии.

В 2020 году началось проектирование трубопровода «Сила Сибири-2», который проложат через Монголию. Через него будут качать в Китай до 50 млрд куб. м газа в год.

В феврале этого года также был подписан долгосрочный договор купли-продажи природного газа по дальневосточному маршруту. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м.

Читайте на РБК Pro
10 фраз, которые говорят о том, что вам не собираются возвращать деньги
Где зарегистрировать компанию в ОАЭ: выбираем между free zone и mainland
Залог японского долголетия — особая диета. Правда ли это
От рыболовства до лидерства на рынке СПГ: как разбогател Катар

После начала российской спецоперации на Украине и введения санкций со стороны западных государств поставки российского газа в ЕС кратно сократились. Вице-премьер Александр Новак в середине сентября сообщил, что экспорт российского газа в Евросоюз в этом году снизится примерно на 50 млрд куб. м. В то же время, по его словам, Москва наращивает поставки в Китай по «Силе Сибире» и в 2022 году рассчитывает выйти на объем в 20 млрд куб. м.

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Авторы
Теги
Компании
Илья Пламенев Илья Пламенев
Газпром Китай поставки газа рекорд «Сила Сибири»
ГАЗПРОМ
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
«Газпром» заявил, что станет крупнейшим налогоплательщиком в России
Бизнес
Долг «Молдовагаза» перед «Газпромом» достиг $43 млн
Политика
«Газпром» после иска Uniper заявил о неправомерности требований компании
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter