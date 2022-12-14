Брянский губернатор сообщил о работе ПВО над городом Клинцы
Брянский губернатор Богомаз: над городом Клинцы сработала ПВО
Над городом Клинцы Брянской области (находится примерно в 50 км от границы с Украиной) сработала система противовоздушной обороны, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«Благодаря профессиональным действиям военных Вооруженных сил Российской Федерации, ракеты, выпущенные ВСУ, сбиты», — написал он.
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