Губернатор Богомаз: умер один из подорвавшихся на мине в Брянской области

В Брянской области погиб один из подорвавшихся на мине рядом с границей

Вечером 16 ноября автомобиль наехал на мину в селе Азаровка в 2 км от границы с Украиной, пострадали двое. Один из них умер, второй находится в центральной больнице, сообщил глава Брянской области Александр Богомаз

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Один из пострадавших при подрыве на мине в селе Азаровка Брянской области накануне вечером умер от полученных ран, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«В результате происшествия в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа один из пострадавших, к сожалению, от полученных ран скончался. Второй мужчина доставлен в ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он в своем телеграм-канале.

Село Азаровка находится примерно в 2 км от границы с Украиной, Стародубский муниципальный округ на юге граничит с Черниговской областью.

Инцидент произошел накануне вечером. По данным телеграм-канала SHOT, в подорвавшейся на мине машине находились ветеринар и 54-летний управляющий фермерским хозяйством. Последний находился за рулем, он погиб. Пассажир находится в больнице с контузией, ушибом грудной клетки и переломом.

Власти Брянской области и других граничащих с Украиной российских регионов после начала военной операции регулярно сообщают об обстрелах, в том числе минометных, а также об обнаружении мин.

В области с апреля действует желтый уровень террористической опасности, а 19 октября в регионе ввели средний уровень реагирования. Он позволяет властям проводить «отдельные мероприятия по территориальной обороне, мероприятия по гражданской обороне», «осуществлять полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики» и принимать прочие меры.