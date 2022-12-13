Губернатор Брянской области сообщил о ночном обстреле города Клинцы

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Минувшей ночью ВСУ обстреляли город Клинцы в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«В результате работы систем ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промзоны. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», — написал он в своем телеграм-канале.

Город Клинцы находится примерно в 50 км от границы с Черниговской областью Украины.

Власти граничащих с Украиной регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов с начала российской военной операции в соседней стране. 30 ноября Богомаз рассказал об обстреле Суземского района, из-за чего в поселке Суземка было нарушено электроснабжение.

В Брянской области с апреля действует желтый (высокий) уровень террористической опасности, а с октября там и еще в семи приграничных регионах ввели режим среднего уровня реагирования. Он подразумевает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы государственных объектов, ограничения на въезд и выезд.