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Губернатор Брянской области сообщил о ночном обстреле города Клинцы

Глава Брянской области Богомаз: ВСиУ ночью обстреляли Клинцы, ПВО уничтожили ракету
Фото: Yin Dongxun / Xinhua / Global Look Press
Фото: Yin Dongxun / Xinhua / Global Look Press

Минувшей ночью ВСУ обстреляли город Клинцы в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«В результате работы систем ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промзоны. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», — написал он в своем телеграм-канале.

Город Клинцы находится примерно в 50 км от границы с Черниговской областью Украины.

Власти граничащих с Украиной регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов с начала российской военной операции в соседней стране. 30 ноября Богомаз рассказал об обстреле Суземского района, из-за чего в поселке Суземка было нарушено электроснабжение.

В Брянской области с апреля действует желтый (высокий) уровень террористической опасности, а с октября там и еще в семи приграничных регионах ввели режим среднего уровня реагирования. Он подразумевает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы государственных объектов, ограничения на въезд и выезд.

Губернатор Брянской области сообщил о ночном обстреле города Клинцы
Губернатор Брянской области сообщил о ночном обстреле города Клинцы

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