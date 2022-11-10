Богомаз: в одном из районов Брянской области отключено электроснабжение из-за подрыва ЛЭП

В одном из районов Брянской области пропал свет из-за подрыва ЛЭП

В Климовском районе Брянской области отсутствует электроснабжение из-за подрыва опоры линии электропередач, сообщил глава региона Александр Богомаз. До восстановления основной линии электроснабжение переведут на резервную

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Из-за подрыва опоры линии электропередач 110 кВ в Климовском районе Брянской области отсутствует электроснабжение, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Оперативные службы работают на месте. В ближайшее время все электроснабжение будет переведено на резервную линию, до полного восстановления повреждений существующей», — написал он в своем телеграм-канале.

Это не первый случай, когда в Брянской области ЛЭП получает повреждения. Так, 12 сентября неизвестные повредили две опоры линии электропередачи в граничащем с украинской Сумской областью Суземском районе, что привело к отключению одной из резервных линий. Тогда отключения света не было.

Также в начале сентября в результате обстрела повреждения получили линии электропередач в селе Кистёр Погарского района, граничащего с Черниговской областью Украины.

После начала военной операции на Украине 24 февраля власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах. В ряде регионов, в том числе в Брянской области, действует высокий уровень террористической опасности.

Кроме того, 19 октября президент Владимир Путин ввел в регионах России нескольких уровней реагирования. Во всех граничащих с Украиной областях действует средний уровень реагирования, который среди прочего предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы государственных объектов, ограничения на въезд и выезд людей.

В других регионах Центрального и Южного федеральных округов ввели уровень повышенной готовности. В присоединенных ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях объявили военное положение. В остальных субъектах России действует уровень базовой готовности.