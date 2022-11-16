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Два человека подорвались на мине в Брянской области
Два человека пострадали, когда их автомобиль подорвался на мине в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Сегодня в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа двое местных жителей, передвигаясь на автомобиле, в результате подрыва на мине получили ранения. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, пострадавших в ближайшее время доставят в районную больницу», — написал он в Telegram.
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