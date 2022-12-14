В Кремле назвали условие «освобождения» Чернигова и Одессы

Фото: Nacho Doce / Reuters

Возможность «освобождения» украинских городов Чернигова и Одессы зависит от выбора граждан, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Все зависит от выбора граждан, решения людей. Первоочередной задачей является защита людей в ДНР и ЛНР. Мы видим непростую ситуацию в Донецке. И на этом прежде всего сейчас концентрируются наши военные. Специальная военная операция продолжается», — сказал Песков.

В среду врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Одесса и Чернигов должны быть «освобождены», но называть сроки неправильно, пока силы сконцентрированы на взятии под контроль территории ДНР. По его словам, «освобождено» более 50% региона. Пушилин пояснил, что для обеспечения безопасности жителей республики нужно не только взять под контроль всю ее территорию, но и «отодвинуть противника на такое расстояние, чтобы противник не смог доставать» до населенных пунктов ДНР.

Летом Пушилин говорил, что для защиты жителей ДНР и ЛНР нужно выйти за границы республик, а «освобождение» «всех русских городов Украины» необходимо сделать целью военной операции. «Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск (с 2016 года — Днепр. — РБК), Харьков, Запорожье, Луцк (столица Волынской области. — РБК)», — считает он.

Президент России Владимир Путин, объявляя о начале спецоперации 24 февраля, назвал ее целью защиту людей на Донбассе «от геноцида», «демилитаризацию и денацификацию Украины». По его словам, в планы «не входит оккупация украинских территорий».

На первом этапе российской спецоперации боевые действия проходили не только на территории ДНР и ЛНР, но также в Херсонской, Запорожской, Харьковской, Черниговской, Киевской и Сумской областях. В марте, после мирных переговоров с Киевом в Стамбуле, Москва объявила, что «кардинально сократит военную активность на киевском и черниговском направлениях». В апреле началась вторая фаза спецоперации, целью которой в Минобороны назвали «установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной».

В конце сентября по итогам референдумов в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.