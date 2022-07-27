Пушилин перечислил «русские» города Украины, которые надо «освободить»

Денис Пушилин (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Глава ДНР Денис Пушилин посетил Брест в канун годовщины его освобождения от немецко-фашистских захватчиков (28 июля 1944 года) и в связи с этим заявил о необходимости «освобождения» городов Украины, «основанных русскими». Пост об этом Пушилин опубликовал в своем Telegram-канале.

«Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск (с 2016 года — Днепр. — РБК), Харьков, Запорожье, Луцк (столица Волынской области. — РБК)», — считает Пушилин.

Глава ДНР рассказал, что в Бресте он вместе с российским послом в Белоруссии Борисом Грызловым и секретарем генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком посетил мемориал «Брестская крепость». Он заявил, что события лета 1941 года, когда шла оборона этой цитадели, «наводят на параллели с тем, что происходит сейчас в Донбассе».

«Нам, как тогда защитникам Бреста, первыми пришлось столкнуться с кровожадным и циничным напором нацизма. Донбасс стал форпостом русского народа — настоящей русской крепостью», — указал Пушилин.

На Петербургском экономическом форуме в июне этого года Пушилин отметил, что целью специальной военной операции на Украине необходимо сделать освобождение «всех русских городов». Какие именно города являются таковыми, он не пояснил.

На первом этапе спецоперации боевые действия были развернуты не только на территории Донбасса, но также в Херсонской, Запорожской, Харьковской, Черниговской, Киевской и Сумской областях. В марте, после мирных переговоров с Киевом в Стамбуле, Москва объявила, что «кардинально сократит военную активность на киевском и черниговском направлениях». В апреле началась вторая фаза спецоперации, целью которой в Минобороны называли «установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной».

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По данным на конец июля, под контролем России на Украине находятся Херсонская область (полностью), Запорожская область (центральная и южная часть, в том числе города Бердянск, Мелитополь, Васильевка), Харьковская область (восточная часть, включая города Изюм и Балаклея). Кроме того, российские войска полностью взяли под контроль ЛНР и частично ДНР.

Российский президент Владимир Путин указывал, что у России нет цели оккупировать Украину, «появление российских войск под Киевом и у других городов» страны не говорит о таком намерении.

В июле в Минобороны Украины заявили, что лидер страны Владимир Зеленский отдал приказ освободить находящиеся под контролем России южные прибрежные территории.