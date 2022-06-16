Пушилин заявил о необходимости «освобождать все русские города» Украины

Денис Пушилин (Фото: Сергей Савостьянов / фотохост-агентство ТАСС)

Целью специальной военной операции на Украине необходимо сделать освобождение «всех русских городов», заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью «РИА Новости» на Петербургском экономическом форуме в ответ на вопрос, какой будет судьба Одессы.

Пушилин также отметил, что для обеспечения безопасности ДНР и ЛНР российской армии и военным Донбасса придется выйти за границы республик. «Противник, получая новое вооружение, по сути, заставляет нас не останавливаться на границе. <...> Если противник получает серьезное вооружение с большой дальностью поражения, то, конечно, нам придется тогда принимать соответствующие решения», — пояснил он.

Он также не исключил, что Украина «в каком-то обозримом будущем» как государство исчезнет.

Российский президент Владимир Путин, объявляя о начале спецоперации 24 февраля, заявил, что в ее планы «не входит оккупация украинских территорий». К 14 июня под контролем российской армии находится почти вся территория ЛНР, около половины территории ДНР, южная и центральная часть Запорожской области, полностью Херсонская область, южная часть Харьковской области.

Первоначально целями спецоперации Путин называл защиту людей на Донбассе «от геноцида», «демилитаризацию и денацификацию Украины». На начавшемся в апреле втором этапе спецоперации, как отмечали в Минобороны, планируется установить контроль над Донбассом и южной Украиной, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым. Пушилин указывал, что республики Донбасса в первую очередь хотят выйти на «конституционные границы», то есть границы Донецкой и Луганской областей.