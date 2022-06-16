Пушилин заявил о необходимости «освобождать все русские города» Украины

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 58,96 (-0,16) Инвестиции, 15:55
Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 56,87 (+0,21) Инвестиции, 15:55
«Переукрепленный» рубль и новые доктрины. Главное со второго дня ПМЭФа Экономика, 17:34
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 17:33
Дизайн человека: что ученые думают о влиянии нейтрино на нашу ДНК Социальная экономика, 17:30
Президент ЦСКА словами «все в проигрыше» оценил отстранение от Евролиги Спорт, 17:29
Кулеба пришел на встречу Зеленского с европейскими лидерами с костылем Политика, 17:28
Биржевые индексы США обвалились до минимумов с января 2021 года Инвестиции, 17:25
МИД напомнил о праве россиянки Сапеги попросить Лукашенко о помиловании Политика, 17:20
Суд на Украине запретил деятельность Партии Шария Политика, 17:18
Интервью главы АвтоВАЗа о чиновниках на Lada и российских авто. Видео Экономика, 17:18
АСИ и «Россети Центр» подписали соглашение о сотрудничестве Пресс-релиз, 17:15
Песков назвал лживыми вбросами сообщения СМИ о возможной мобилизации Политика, 17:13
Мэр Донецка сообщил об обстреле универмага Общество, 17:12
Девальвация штрафа: зачем актуализировать наказания для водителей Партнерский проект, 17:09
На ПМЭФе отвергли версию о взломе Rutube украинским подрядчиком Технологии и медиа, 17:05

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

Пушилин заявил о необходимости «освобождать все русские города» Украины

Денис Пушилин
Денис Пушилин (Фото: Сергей Савостьянов / фотохост-агентство ТАСС)

Целью специальной военной операции на Украине необходимо сделать освобождение «всех русских городов», заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью «РИА Новости» на Петербургском экономическом форуме в ответ на вопрос, какой будет судьба Одессы.

Пушилин также отметил, что для обеспечения безопасности ДНР и ЛНР российской армии и военным Донбасса придется выйти за границы республик. «Противник, получая новое вооружение, по сути, заставляет нас не останавливаться на границе. <...> Если противник получает серьезное вооружение с большой дальностью поражения, то, конечно, нам придется тогда принимать соответствующие решения», — пояснил он.

Он также не исключил, что Украина «в каком-то обозримом будущем» как государство исчезнет.

Пушилин заявил о возможности вхождения ДНР как республики в состав России
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Российский президент Владимир Путин, объявляя о начале спецоперации 24 февраля, заявил, что в ее планы «не входит оккупация украинских территорий». К 14 июня под контролем российской армии находится почти вся территория ЛНР, около половины территории ДНР, южная и центральная часть Запорожской области, полностью Херсонская область, южная часть Харьковской области.

Первоначально целями спецоперации Путин называл защиту людей на Донбассе «от геноцида», «демилитаризацию и денацификацию Украины». На начавшемся в апреле втором этапе спецоперации, как отмечали в Минобороны, планируется установить контроль над Донбассом и южной Украиной, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым. Пушилин указывал, что республики Донбасса в первую очередь хотят выйти на «конституционные границы», то есть границы Донецкой и Луганской областей.

Теги
Денис Пушилин Военная операция на Украине Одесса

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Небензя допустил скорое «освобождение Луганской и Донецкой областей»
Политика
Постпред Крыма счел, что «освобожденные» регионы должны выйти из Украины
Политика
Медведев не исключил отсутствия Украины на карте мира через два года
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter