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Пушилин счел необходимым «освобождение» Одессы и Чернигова

Врио главы ДНР Пушилин: Одесса и Чернигов должны быть «освобождены»
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Украинские города Одесса и Чернигов должны быть «освобождены», но называть сроки сейчас неправильно, пока силы сконцентрированы на взятии под контроль территории ДНР, заявил в интервью «РИА Новости» врио главы республики Денис Пушилин.

«Если брать другие русские города — Чернигов и Одессу, другие населенные пункты, которые, я считаю, должны быть освобождены, я думаю, мы без этого не обойдемся», — сказал он, отметив, что «по срокам говорить, наверное, здесь будет сейчас неправильно».

По мнению Пушилина, с учетом «тех действий, которые предпринимают и продолжают предпринимать коллективный Запад в отношении оставшейся части Украины», для обеспечения безопасности жителей ДНР нужно не только взять под контроль территорию республики, но и «отодвинуть противника на такое расстояние, чтобы противник не смог доставать» до населенных пунктов региона. По его словам, «это уже достаточно серьезное расстояние».

Пушилин еще летом говорил, что целью военной операции на Украине необходимо сделать «освобождение» «всех русских городов Украины», и отмечал, что для защиты жителей потребуется выйти за границы республик. Тогда же он допустил, что Украина «в каком-то обозримом будущем» как государство исчезнет.

В конце июля он написал в своем телеграм-канале: «Пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск (с 2016 года — Днепр. — РБК), Харьков, Запорожье, Луцк (столица Волынской области. — РБК)».

На первом этапе российской спецоперации боевые действия были развернуты не только на территории Донбасса, но также в Херсонской, Запорожской, Харьковской, Черниговской, Киевской и Сумской областях. В марте, после мирных переговоров с Киевом в Стамбуле, Москва объявила, что «кардинально сократит военную активность на киевском и черниговском направлениях». В апреле началась вторая фаза спецоперации, целью которой в Минобороны назвали «установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной».

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В конце сентября в ДНР, а также ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы, по итогам которых эти регионы вошли в состав России.

Объявляя о начале военной операции в начале февраля, президент России Владимир Путин среди ее целей назвал защиту жителей Донбасса от «геноцида», а также «денацификацию» страны. При этом он подчеркивал, что Москва не планирует оккупировать украинские территории.

Пушилин счел необходимым «освобождение» Одессы и Чернигова
Пушилин счел необходимым «освобождение» Одессы и Чернигова

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