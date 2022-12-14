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В Минэнерго Казахстана заявили о планах экспортировать нефть в КНР и Иран

Глава Минэнерго: Казахстан намерен экспортировать свою нефть в Китай и Иран
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Фото: Павел Михеев / Reuters
Фото: Павел Михеев / Reuters

Казахстан намерен экспортировать нефть в Китай и Иран, сообщил на заседании правительства министр энергетики Болат Акчулаков, передает пресс-служба премьера-министра республики.

«В рамках поручения по диверсификации направлений экспорта разработан проект «дорожной карты» по развитию альтернативных маршрутов экспорта нефти, — сказал министр. — Так, акцент будет сделан на развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута в направлении портов Азербайджана, Грузии и Турции, а также на экспортные направления в КНР и Иран».

По словам Акчулакова, к 2029 году запланировано завершить проект расширения Шымкентского нефтеперерабатывающего завода до 9 млн т, что позволит нарастить объемы переработки до 21 млн т в год.

Летом Reuters писал о планах Казахстана поставлять нефть на мировые рынки в обход России. По данным агентства, госкомпания «Казмунайгаз» (КМГ) вела переговоры с азербайджанской SOCAR о прокачке 1,5 млн т нефти по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан (BTD), который направляет топливо в турецкий порт в Средиземном море. Стороны планировали, что еще 3,5 млн т нефти из Казахстана в 2023 году начнут поступать по другому азербайджанскому трубопроводу в грузинский порт в устье реки Супса.

Оба маршрута способны прокачать немногим более 100 тыс. барр. ежесуточно, это составляет 8% от объемов российского Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), отмечает Reuters.

Крупнейшие акционеры КТК — «Транснефть» (24%) и «Казмунайгаз» (19%). По трубопроводу Тенгиз — Новороссийск протяженностью более 1,5 тыс. км поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе на Каспии.

Как указывает Reuters, причиной поиска Казахстаном новых путей для поставок нефти стали действия российского суда в отношении КТК. В начале июля суд в Новороссийске приостановил на 30 суток деятельность трубопровода из-за выявленных экологических нарушений на производственных объектах.

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Кроме того, летом КТК сократил прокачку нефти через Россию из-за ремонта на трубопроводе, идущем от Тенгизского месторождения в Казахстане, и остановки производства нефти на месторождении Кашаган. Через несколько недель была приостановлена эксплуатация двух нефтеналивных причалов в Черном море из-за обнаружения трещин. Один из причалов возобновил работу после ремонта в ноябре.

В октябре Reuters со ссылкой на источники сообщил, что нефтяные компании в Казахстане начали использовать альтернативные маршруты поставок нефти в ЕС. По данным агентства, «Тенгизшевройл» (один из акционеров — «Казмунайгаз») планировал в октябре поставить 1 тыс. т нефти по железной дороге в Финляндию.

В Китай Казахстан уже направляет нефть по трубопроводам Атасу — Алашанькоу и Кенкияк — Кумколь. В 2021 году по ним было транспортировано 10,9 млн и 6,7 млн т нефти соответственно.

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Теги
Казахстан нефть КТК Каспийский трубопроводный консорциум
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