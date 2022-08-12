Reuters узнал о планах Казахстана поставлять нефть в обход России

Казахстан ведет переговоры с Грузией, Азербайджаном и Турцией о транзите нефти на мировые рынки. Пока он прокачивает нефть через Россию, два новых маршрута способны поставить лишь 8% нефти, доступных по российскому пути

Фото: Анатолий Устиненко / AP

Казахстан изучает возможность поставок нефти через Азербайджан, соответствующие предварительные переговоры госкомпания «Казмунайгаз» (КМГ) ведет с азербайджанской SOCAR, пишет Reuters со ссылкой на три информированных источника.

Речь идет о прокачке 1,5 млн т нефти казахского производства по азербайджанскому трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан (BTD), который прокачивает топливо в турецкий порт Джейхан в Средиземном море. Окончательного соглашения стороны могут достичь в конце августа, поставки начнутся через месяц, сообщили собеседники агентства.

Reuters указывает, что объем прокачки нефти 30 тыс. баррелей в сутки по этому маршруту будет незначителен в сравнении с 1,3–1,4 млн баррелей в сутки, которые Казахстан поставляет на мировой рынок через российский Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

Стороны планируют, что еще 3,5 млн т нефти из Казахстана в следующем году начнут поступать по другому азербайджанскому трубопроводу в грузинский порт в устье реки Супса, рассказали два источника Reuters. Вероятно, речь идет о пути Western Route Export Pipeline (WREP), за первые шесть месяцев этого года по нему прокачали около 7 млн баррелей нефти. В рамках строительства газопровода также построен терминал близ Супсы мощностью 1 млн баррелей.

Оба маршрута способны прокачать немногим более 100 тыс. баррелей ежесуточно, это составляет 8% от объемов российского КТК, отмечает Reuters.

Крупнейшими акционерами КТК выступают «Транснефть» (24%) и «Казмунайгаз» (19%). Это один из крупнейших инвестиционных проектов в сфере энергетики с участием иностранных партнеров на территории СНГ.



По трубопроводу Тенгиз — Новороссийск протяженностью более 1,5 тыс. км поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе на Каспии. Морской терминал компании оснащен тремя выносными причальными устройствами.

Reuters пишет, что причиной поиска Казахстаном других путей для поставок нефти стали действия российского суда в отношении КТК. В начале месяца суд в Новороссийске приостановил на 30 суток деятельность трубопровода из-за выявление экологических нарушений на производственных объектах.

Читайте на РБК Pro Pro «Мама, почему мы такие бедные?»: как отвечать на неудобные вопросы детей «Мама, почему мы такие бедные?»: как отвечать на неудобные вопросы детей Инструкции Pro Советский велнес: эффективны ли методы оздоровления, знакомые с детства Советский велнес: эффективны ли методы оздоровления, знакомые с детства Статьи Pro «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах Статьи Pro «Тонкое искусство пофигизма»: как перестать следовать навязанным целям «Тонкое искусство пофигизма»: как перестать следовать навязанным целям Саммари Pro Будут ли защищены банковские транзакции после ухода французской Thales Будут ли защищены банковские транзакции после ухода французской Thales Статьи Pro Что предлагает налоговая система Швейцарии российским бизнесменам: обзор Что предлагает налоговая система Швейцарии российским бизнесменам: обзор Статьи Pro Как Пакистан оказался на грани дефолта и какие страны будут следующими Как Пакистан оказался на грани дефолта и какие страны будут следующими Статьи Pro Что не стоит рассказывать на собеседовании о своих детях Что не стоит рассказывать на собеседовании о своих детях Инструкции

Спустя неделю приостановка деятельности была заменена штрафом в объеме 200 тыс. руб. В КТК указали на непрерывный цикл производства на предприятии, из-за чего немедленная приостановка деятельности грозит «необратимыми последствиями для производственного процесса, возникновение и развитие неблагоприятного и неуправляемого процесса на техническом объекте, в том числе его разрушение».

В конце июля из-за погодных условий обрушились семь опор воздушных линий электропередачи, что стало причиной отключения от энергоснабжения двух станций прокачки КТК: «Курмангазы» и НПС «Исатай» (обе расположены в казахстанском городе Атырау). О возвращении к штатному режиму работы компания сообщила 30 июля. Вскоре прокачка нефти по КТК была снова «значительно снижена», точные данные в компании не озвучили. Причиной стали ремонт на трубопроводе, ведущем от Тенгизского месторождения в Казахстане, и остановка производства нефти на месторождении Кашаган, пояснили в консорциуме.

Казахская «CNPC-Актобемунайгаз» в начале июня переименовала марку нефти, поставляемой на экспорт через российские морские порты, на Казахстанскую экспортную смесь сырой нефти (KEBCO). Это было сделано в целях ее «отделения» от российской нефти в связи с «недавними значительными геополитическими изменениями». Опрошенные Reuters трейдеры указали тогда, что казахская нефть не раз ошибочно принималась за российскую.

В этом году Казахстан намерен экспортировать около 69 млн т нефти, это на 2,1% больше, чем в прошлом году, пишет LSM.kz.

