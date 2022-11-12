КТК восстановил один из остановленных из-за трещин в августе причалов ВПУ-1

Один из причалов КТК возобновил работу после ремонта

Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

Один из выведенных из эксплуатации выносных причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) возобновляет работу после ремонта, подрядчик приступает к устранению неполадок на втором, сообщает компания.

«12 ноября 2022 года в полном объеме завершены работы по замене танка плавучести (ТП) на выносном причальном устройстве ВПУ-1. Успешно выполнены гидростатические испытания, осуществляется погрузка нефти на танкер Minerva Sophia», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на темп работ повлияли «характерные для этого периода» неблагоприятные погодные условия и часто меняющиеся подводные течения. С учетом складывающейся обстановки российские подрядчики ежедневно проводили динамическую оценку рисков.

Крупнейшими акционерами КТК выступают «Транснефть» (24%) и казахстанский «КазМунайГаз» (19%). По трубопроводу Тенгиз — Новороссийск протяженностью 1511 км поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе на Каспии.

КТК приостановил эксплуатацию двух нефтеналивных причалов 22 августа из-за обнаружения трещин в узлах крепления подводных рукавов.

До этого оператор сократил прокачку нефти из Казахстана в Россию. Причиной этого компания назвала ремонт на трубопроводе, идущем от Тенгизского месторождения в Казахстане, и остановку производства нефти на месторождении Кашаган.