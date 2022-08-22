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КТК сократил прокачку нефти из Казахстана из-за трещин

КТК сократил прокачку нефти из Казахстана из-за трещин в подводных агрегатах
Трещины на двух из трех выносных причальных устройств КТК обнаружили в ходе технических работ. В компании подчеркнули, что герметичность оборудования сохранена, угроза фауне и флоре отсутствует
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Фото: Юрий Березнюк / ТАСС
Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК, компания с участием России и Казахстана) приостановил эксплуатацию двух нефтеналивных причалов из-за обнаружения трещин в узлах крепления подводных рукавов, говорится в сообщении на сайте компании.

«Акционеры компании были уведомлены о сложившейся ситуации 5 и 17 августа 2022 года по дефектам на танках плавучести 1 и 2 соответственно. Погрузочные операции на Морском терминале КТК временно производятся только через ВПУ-3. Использование одного ВПУ в настоящее время позволит выполнить заявки грузоотправителей в сниженных объемах», — сказано в сообщении.

Крупнейшими акционерами КТК выступают «Транснефть» (24%) и казахстанский «КазМунайГаз» (19%). По трубопроводу Тенгиз — Новороссийск протяженностью 1511 км поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе на Каспии.

Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), которые эксплуатируются с 2002, 2013 и 2014 года соответственно. Трещины на ВПУ-1 и ВПУ-2 обнаружили в ходе технических работ в августе. «Угроза населению, флоре и фауне Черного моря отсутствует, герметичность оборудования сохранена», — подчеркнули в компании.

В последний раз КТК сокращал прокачку нефти из Казахстана в Россию 3 августа. Причиной тогда стали ремонт на трубопроводе, ведущем от Тенгизского месторождения в Казахстане, и остановка производства нефти на месторождении Кашаган.

Токаев после приостановки КТК призвал диверсифицировать поставки нефти
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В начале июля российский суд постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума на 30 суток. Причиной стало то, что Ространснадзор выявил экологические нарушения на производственных объектах КТК. Это произошло после крупной техногенной аварии на морском терминале КТК под Новороссийском, случившейся в марте. Прокачка нефти тогда возобновилась только через месяц.

На фоне запрета и судебного процесса президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал диверсифицировать экспортные поставки нефти. Он поручил «КазМунайГазу» проработать использование Транскаспийского маршрута для экспорта нефти и увеличить мощности нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь. Спустя четыре дня суд заменил решение о приостановке работы КТК на штраф в размере 200 тыс. руб.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
КТК Казахстан трубопровод трещина нефть
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