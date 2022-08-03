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КТК вновь сократил прокачку нефти из Казахстана в Россию

Прокачка ограничена из-за ремонта на трубопроводе и остановки добычи на одном из месторождений в Казахстане
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Фото: Юрий Березнюк / ТАСС
Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

«Каспийский трубопроводный консорциум-Р» (КТК-Р, компания с участием России и Казахстана) вновь сокращает прокачку нефти в Россию, сообщили РБК в компании. Причиной этого КТК называет ремонт на трубопроводе, ведущем от Тенгизского месторождения в Казахстане и остановку производства нефти на месторождении Кашаган

«Указанные факторы повлекли значительное снижение общего объема перекачки нефти по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск. О восстановлении режимных объемов перекачки будет объявлено дополнительно», — говорится в сообщении.

Крупнейшими акционерами КТК выступают «Транснефть» (24%) и казахский «КазМунайГаз» (19%). По трубопроводу Тенгиз — Новороссийск протяженностью 1511 км поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе на Каспии. Морской терминал компании оснащен тремя выносными причальными устройствами.

В конце июля неблагоприятные погодные условия повлекли падение семи опор воздушных линий электропередачи, что стало причиной отключения от энергоснабжения двух станций прокачки КТК: «Курмангазы» и НПС «Исатай» (обе расположены в казахстанском городе Атырау). О возвращении к штатному режиму работы компания сообщила 30 июля.

В начале июля Приморский районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума на 30 суток. Причиной стало то, что Ространснадзор выявил экологические нарушения на производственных объектах КТК. Это произошло после крупной техногенной аварии на морском терминале КТК под Новороссийском, случившейся в марте. Прокачка нефти тогда возобновилась только через месяц.

На фоне запрета и судебного процесса президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал диверсифицировать экспортные поставки нефти. Он поручил «КазМунайГазу» проработать использование Транскаспийского маршрута для экспорта нефти и увеличить мощности нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь. Спустя четыре дня суд заменил решение о приостановке работы КТК на штраф в размере 200 тыс. руб.

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Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Каспийский трубопроводный консорциум КТК нефть
Материалы по теме
КТК вернулся к штатному режиму работы
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Суд заменил приостановку деятельности КТК на штраф в 200 тыс. руб.
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